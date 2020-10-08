22 человека наказаны за стрельбу на свадьбе в Кабардино-Балкарии

08 октября 2020, 16:51

Водители свадебного кортежа в Чегемском районе Кабардино-Балкарии привлечены к ответственности за стрельбу и нарушения правил дорожного движения.

Участники кортежа совершали опасные маневры на дороге и несколько раз выстрелили в воздух из оружия, сообщило МВД по Кабардино-Балкарии.

"Позже экспертиза показала, что оружие, из которого производились выстрелы, относится к охолощенному светозвуковому автомату Калашникова", - цитирует источник в ведомстве "Интерфакс".

К ответственности привлечены 22 водителя свадебного кортежа в возрасте от 19 до 36 лет - это жители Нальчика, Чегемского, Урванского, Зольского, Эльбрусского, Баксанского и Терского районов. В отношении них составлено 25 административных материалов по разным статьям КоАП России. Один из стрелявших, 22-летний житель села Алтуд, привлечен к ответственности по ч.2 ст.20.13 КоАП России (стрельба из оружия в населенных пунктах или в других, не отведенных для этого местах). Материалы направлены в Чегемский суд для рассмотрения по существу, проинформировали в МВД.

"Кавказский узел" ранее сообщал, что в сентябре госавтоинспекция Кабардино-Балкарии после проверки резонансного ролика в сети отчиталась о наказании участников свадьбы за опасное вождение. Пользователи соцсетей напомнили, что глава республики обещал публично обличать таких нарушителей и их родных.