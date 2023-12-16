Возбуждено уголовное дело после стрельбы на свадьбе в Северной Осетии

16 декабря 2023, 06:47

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В Северной Осетии участники свадебного кортежа нарушали правила дорожного движения, а один из них несколько раз выстрелил в воздух из огнестрельного оружия. Возбуждено уголовное дело.

По данным полиции, инцидент, о котором идет речь, произошел 10 декабря в полдень.

Свадебные кортеж ехал из Чермена в сторону неназванной соседней республики. Водители автомобилей, которые входили в кортеж, грубо нарушали правила дорожного движения, выезжали на встречную полосу и создавали аварийные ситуации, говорится в сообщении, опубликованном 15 декабря в телеграм-канале МВД по Северной Осетии.

В какой-то момент один из участников кортежа произвел в воздух из огнестрельного оружия три выстрела. По данному факту отдел ОМВД России по Пригородному району возбудил уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство).

"Кавказский узел" ранее неоднократно писал о нарушениях, которые допускали участники свадебных кортежей в регионах юга России. В мае полиция Дагестана задержала семь участников свадебного кортежа, в том числе блогера Хасбика за нарушения правил дорожного движения. На них составлены административные протоколы.

В марте за стрельбу на свадьбе был наказан житель Нальчика. В январе на границе Северной Осетии и Ингушетии участники свадебного кортежа стреляли в воздух около поста полиции, причем силовики не предприняли никаких мер для пресечения их действий.

В августе 2022 года силовики задержали во Владикавказе гостя из Кабардино-Балкарии, которые на свадьбе четырежды выстрелил из охолощенного оружия. В октябре 2020 года в Кабардино-Балкарии были задержаны 22 человека из числа водителей свадебного кортежа, которые совершали опасные маневры на дороге и стреляли в воздух.

В Чечне с 2012 года действует строгий запрет на обычай стрельбы во время проведения свадебных торжеств. В ноябре 2015 года за нарушение этого запрета были уволены два сотрудника МВД, позволившие себе стрельбу в воздух из табельного оружия на свадьбах своих знакомых.

Обряд стрельбы на кавказской свадьбе считался "оберегом от сглаза", однако древняя традиция давно превратилась в элемент веселья и куража, констатировали в 2018 году опрошенные "Кавказским узлом" кавказоведы. "Многие кавказцы уже забыли истинный смысл стрельбы и стреляют, потому что весело", – сказал, в частности, корреспонденту "Кавказского узла" старший научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО Ахмет Ярлыкапов.

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