Житель Карачаево-Черкесии задержан после ранения гостей на свадьбе

22 августа 2022, 11:41

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Четыре человека были госпитализированы с ранениями в результате стрельбы на свадьбе в Карачаево-Черкесии. По обвинению в стрельбе задержан 21-летний местный житель.

Инцидент произошел днем 19 августа в Ногайском районе республики, сообщили в МВД.

По данным ведомства, 21-летний мужчина выстрелил из охотничьего ружья у ресторана. В результате рикошета от тротуарной плитки четыре человека получили ранения. Всех пострадавших доставили в больницу с огнестрельными ранениями, пишет со ссылкой на МВД по Карачаево-Черкесии "Интерфакс".

Напомним, что по мнению опрошенных "Кавказских узлом" кавказоведов, древний обряд стрельбы на кавказской свадьбе, который раньше считался "оберегом от сглаза", давно стал элементом веселья и куража. Стрельба на свадьбе может вскоре совсем исчезнуть из городов республики, так как в последнее время об этой традиции в Дагестане вспоминают все реже, считают опрошенные "Кавказским узлом" главреды местных СМИ. Стрельба на кавказских свадьбах - распространенное явление, однако историческим этот обычай не является, считает ученый Института истории археологии и этнографии ДагНЦ РАН Магомедхан Магомедханов.

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