Мужчина извиняется за стрельбу из пистолета и нарушение правил дорожного движения. Скриншот сообщения МВД Дагестана https://www.instagram.com/p/CRUF0A0qMjx/

15 июля 2021, 09:05

Два жителя Дагестана наказаны за стрельбу на свадьбе

Силовики привлекли к административной ответственности водителя машины и пассажира, стрелявшего из пистолета во время свадьбы в Хасавюрте, сообщило МВД. Некоторые пользователи Instagram сочли наказание необоснованным, сославшись на распространенность этой традиции в республике.

Два жителя Дагестана привлечены к ответственности за стрельбу из пистолета и нарушение правил дорожного движения.

"Молодые люди, после одной из свадеб в Хасавюрте, доставлены в отдел полиции, в отношении обоих приняты меры административного характера", – сообщило вечером 14 июля на своей странице в Instagram МВД по Дагестану при этом не уточнив вид наказания.

Ведомство также опубликовало ролик, на кадрах которого водитель автомобиля выполняет дрифт (управляемый занос, – Прим. "Кавказского узла"). Машина крутится на месте, в это время ее пассажир высунулся в люк на крыше. Одна его рука поднята вверх.

Водитель автомобиля отказался признать свою вину. "Приехали на свадьбу за невестой, остановился, дал пару кругов, и все. <…> Я на 40 километрах в час на одном месте крутил [машину], а не разъезжал на ней ", – сказал он на кадрах видеоролика, опубликованном на странице в Instagram МВД по Дагестану.

Второй задержанный заявил, что оружие охолощенное. "Дрифтовал БМВ, я высунулся через люк. Охолощенный пистолет был, никакой угрозы не было. Выстрелил случайно пару раз, когда машину начало заносить", – пояснил он на кадрах видеоролика.

Стрельба на кавказских свадьбах - распространенное явление, однако историческим этот обычай не является, считает ученый Института истории археологии и этнографии ДагНЦ РАН Магомедхан Магомедханов.

К 09.05 мск 15 июля эта запись на странице в Instagram МВД по Дагестану, на которую подписаны около 407 тысяч пользователей, набрала 107 тысяч просмотров и 607 комментариев. Часть их авторов встала на сторону задержанных. "Всю жизнь в Дагестане шмаляли на свадьбах и на Новый год, и с ружей, и с "калашей". И не боялись, не пугались. А сейчас видите-ли… что-то не так" – заявил kurban_makhmatov. "Ничего такого плохого в этом не видел и не вижу", – написал пользователь biggi_smoki.

Другая часть пользователей подвергла критике стрельбу из оружия на свадьбах. "Сколько пострадавших от шальной пули… Ни страха у людей, ни совести…" – возмутился пользователь ars_diana. "Полностью поддерживаю [правоохранителей]... Уголовку надо вводить", – считает abduselimovrasim. "Взрослые вроде мужики, а поступки..." – посетовал пользователь muhammad_heji_05.

Напомним, что по мнению опрошенных "Кавказских узлом" кавказоведов, древний обряд стрельбы на кавказской свадьбе, который раньше считался "оберегом от сглаза", давно стал элементом веселья и куража. Стрельба на свадьбе может вскоре совсем исчезнуть из городов республики, так как в последнее время об этой традиции в Дагестане вспоминают все реже, считают опрошенные "Кавказским узлом" главреды местных СМИ.

Примечание:

"В Чечне расследуется инцидент со стрельбой на свадьбе, в ходе которого погиб человек", "Этнограф Магомедхан Магомедханов: стрелять в Москве - точно не кавказская традиция", "Три уроженца Чечни приговорены к двум годам колонии за обстрел автомобиля с родственниками полпреда правительства РФ".

Автор: "Кавказский узел"

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