×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
02:54, 18 апреля 2026

Хамзаев демонстративно заручился общественной поддержкой в конфликте с блогерами

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Депутат Госдумы Бийсултан Хамзаев, подвергшийся критике после конфликта с приехавшими в Дагестан блогерами, привлек к записи видеообращений в свою поддержку жителей республики, в том числе отца убитых силовиками братьев-чабанов Муртазали Гасангусейнова. 

Как писал "Кавказский узел", пострадавшие во время наводнения жители Дагестана признались, что не получали помощи от блогеров и других публичных персон, а обещанной им помощи от властей не хватит для компенсации всех потерь. 

Депутат Госдумы Бийсултан Хамзаев обвинил блогеров-миллиоников в хайпе на трагедии в Дагестане. В частности, он предъявил претензии Михаилу Литвину за рекламу энергетиков. "Все, что убивает детей - я против. Наркота плохо, энергетики плохо, алкоголь плохо", - заявил он блогеру. 

Обвинения в "хайпе на беде" Бийсултан Хамзаев адресовал и чеченскому блогеру Асхабу Тамаеву, который приехал в Дагестан, чтобы распределить 20 квартир, приобретенных для пострадавших найденным им спонсором. После этого Тамаев прервал свою благотворительную миссию.

Асхаб Тамаев в Дагестане успел, в частности, передать ключи от квартиры женщине, лишившейся своего дома в результате наводнения, отметил 14 апреля читатель “Кавказского узла” с ником cherry

“Подобные высказывания от вашего земляка задевают меня. Клянусь, у меня не было цели хайповать на этой беде. Я не нуждаюсь ни в хайпе, ни в деньгах. Я поеду домой, братья”, - цитировало слова блогера 15 апреля чеченское информагентство “Грозный-информ”. 

Комментатор на "Кавказском узле" указал, что на фоне сворачивания акции Тамаевым в соцсетях распространилось обращение к блогерам, спортсменам и другим публичным персонам из Чечни, помогающим дагестанцам: их просят “не оставлять без внимания” братьев из своего народа” и направить помощь этническим чеченцам в трех селах Хасавюртовского района, пострадавших от паводка. “Три села, в которых все жители чеченцы, ушли под воду. Я не говорю о Чечне, и о том вреде, что понесли мы. Я говорю о трех чеченских селах, что входят в Хасавюртовский район”, - отмечал автор призыва. 

В Хасавюртовском районе от наводнения сильно пострадали села Кадыротар, Адильотар и Тутлар. Согласно данным переписи населения на 2010 год, чеченцы составляют абсолютное большинство населения (74%, 83% и 97% соответственно) в этих селах. 16 апреля глава Чечни Рамзан Кадыров рапортовал, что жителям этих сел привезли гуманитарную помощь от фонда имени Ахмата Кадырова. Приближенный к Кадырову чемпион UFC Хамзат Чимаев, который отчитывался о помощи Дагестану еще 9 апреля, направил именно в Хасавюртовский район более двух третей своего гуманитарного конвоя. 

Жители Дагестана раскритиковали Бийсултана Хамзаева за нападки на приезжих блогеров и высмеяли его персональный вклад в помощь подтопленцам, припомнив, что депутат спас из воды котенка. Сам Хамзаев заявил, что “многие жители поддерживают его позицию”, писал 14 апреля Mash.

В подтверждение общественной поддержки Хамзаев 17 апреля опубликовал в личном Telegram-канале видеообращения двух людей - отца убитых силовиками братьев-пастухов Муртазали Гасангусейнова и горянки Аминат Абужанатовой, чьи муж и сын были убиты в военных действиях на Украине. Оба высказались в поддержку Хамзаева, усилив своим общественным авторитетом разные аспекты его упреков блогерам. 

Гасангусейнов на видео назвал Хамзаева “истинным патриотом”, который “делает все возможное для Дагестана”. “Мне первый адвокат сказал: “Куда ты прешь против танка?”. Я ответил: “Чтобы других сыновей Дагестана не убивали!”. А что вы делаете сегодня? Рекламируете то, что убивает наших детей. Энергетики - это плохо, алкоголь - это плохо, наркотики - это плохо. Что не так сказал Султан Хамзаев?” - заявил он. 

Абужанатова, в свою очередь, заявила, что она “потеряв мужа и сына, приобрела в Хамзаеве своего брата”. “Сегодня идет атака на моего брата с вопросом, что он сделал. Хочу напомнить, что мужчина не должен говорить о своих добрых делах, такие у нас традиции. (...) Устроили комедию из этой бедной кошки. Вы задаете вопрос, что сделал Хамзаев, а где были вы, когда нужны были нам?” - сказала, в частности, женщина. В подводке к видео депутат указал, что этот свой вопрос Абужанатова “задает всем тем, кто устроил балаган на горе Дагестана”.

Дагестанские журналисты, комментируя "Кавказскому узлу" скандал вокруг Хамзаева и блогеров, выразили уверенность, что искренние люди продолжат оказывать помощь жителям республики. "Если какие-то блогеры под якобы предлогом скандала и хотят отказаться от заявленной помощи, то это их личное дело. Возможно, для тех, кто решил, как говорят, "хайпануть" это может послужить каким-то препятствием", - полагает Идрис Юсупов (внесен в российский реестр иноагентов). Его коллега добавил, что "к моменту скандала уже выработалась система взаимодействия блогеров, активистов, фондов, республиканской власти".

"Там на месте уже все работало и взаимодействовало. И вмешательство в эту работу Хамзаева, который там обозначил себя не как пришедшего помогать, а как пришедшего пиариться и "инспектировать" чужую работу, причем через критику Литвина, вызвало такую резкую реакцию общества", - пояснил журналист. 

 

Необдуманную застройку территорий, природные факторы и плачевное состояние гидротехнических сооружений назвали в числе причин разрушительного наводнения опрошенные "Кавказским узлом" дагестанские аналитики. При этом они единодушно сочли значительным вклад волонтеров в борьбу с последствиями потопа. Институт географии РАН ранее объяснил регулярные наводнения в Дагестане сочетанием природных процессов и антропогенного воздействия, которое усиливает масштабы стихийных бедствий и повышает риски для людей. 

Материалы о подтоплениях в республиках СКФО весной 2026 года "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Наводнение на Северном Кавказе".

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
