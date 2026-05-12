20:59, 12 мая 2026

Суд отказался истребовать показания силовика из дела об убийстве Кардашова

Гудермесский городской суд. Фото корреспондента "Кавказского узла".

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Свидетель по делу чеченских силовиков Азиева и Юсупова, которые вывезли управляющего хасавюртовской аптекой Алексея Кардашова из Дагестана в Чечню, заявил суду, что ничего не помнит. Адвокаты матери Кардашова попросили истребовать показания свидетеля из дела об убийстве аптекаря, но суд отказался. 

Как писал "Кавказский узел", 24 февраля Гудермесский суд приступил к рассмотрению уголовного дела бывших наркополицейских Калоги Азиева и Алихана Юсупова. Их обвиняют в незаконном доставлении из Дагестана в Чечню, личном досмотре и досмотре автомобиля Алексея Кардашова осенью 2017 года, оба признали свою вину. Им грозит до четырех лет лишения свободы, однако на первое судебное заседание они не явились. Мать убитого Кардашова назвала процесс "спектаклем" и выразила уверенность, что приемлемого итога у него не будет. 

Верховный суд Чечни в ноябре 2024 года отказался удовлетворить апелляционную жалобу на приговор грозненцу Саид-Магомеду Омарову, осужденному по делу об убийстве жителя Дагестана Алексея Кардашова. В 2023 году суд признал Саид-Магомеда Омарова виновным в убийстве дагестанского аптекаря Алексея Кардашова и приговорил его к восьми годам и двум месяцам колонии строгого режима. Мать убитого заявила, что Саид-Магомед Омаров участвовал в похищении ее сына, но не в убийстве. Приговор Омарову позволит убийцам уйти от ответственности, указала она.

На сегодняшнем судебном заседании по делу Азиева и Юсупова был допрошен свидетель Дукаев, но он не дал никаких информативных показаний, сообщила “Кавказскому узлу” представитель Команды против пыток*. 

"Свидетель сказал, что уже ничего не помнит по делу, попросил огласить его показания, данные на следствии. На вопрос прокурора, узнает ли он подсудимых, ответил что не помнит ничего", – отметила она. 

В суде были оглашены показания Дукаева со следствия – тогда он отказался от дачи показаний на основании 51-й статьи Конституции.  

"Представитель потерпевшей ходатайствовал об истребовании из материалов дела в отношении Омарова показаний Дукаева, так как там он рассказывает о тех же обстоятельствах, которые исследуются тут в суде. Суд отказал. Ходатайство о возвращении дела прокурору суд не рассмотрел", – пояснила представитель КПП*. Она добавила, что ни обвиняемые, ни их защита не просили об особом порядке рассмотрения. 

Летом 2023 года Гудермесский городской суд Чечни признал бывших сотрудников Росгвардии Бекхана Абдурашидова и Аслана Дукаева виновными в незаконном задержании управляющего аптекой Алексея Кардашова. Их приговорили к двум годам условно по статье о превышении должностных полномочий. Этот приговор отменили в апелляции, а в июне 2024 года Шейх-Мансуровский суд прекратил дело против Абдурашидова и Дукаева в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности.

Мать Алексея Кардашова Циля Якубова не присутствовала на заседании, так как находится сейчас в больнице. Она затруднилась назвать конкретные тезисы обвинения, с которыми не согласна. 

“Но я поддерживаю позицию защиты нашей. В первую очередь потерпевшая сторона хотела бы адекватного расследования уголовного дела об исчезновении Кардашова. Как известно, сейчас в убийстве Кардашова обвинен Омаров, уже в третий раз, но ни я, ни адвокат не верим в его причастность. Мы полагаем, что к смерти Кардашова причастны сотрудники Росгвардии”, – сказала она. 

Следующее заседание суда назначено на 26 мая.

Алексей Кардашов, владевший аптекой в Хасавюрте, уехал из дома 14 сентября 2017 года и не вернулся, его тело до сих пор не найдено. Следователи считают, что росгвардейцы Бекхан Абдурашидов и Аслан Дукаев вывезли Кардашова в Чечню и оставили его с Саид-Магомедом Омаровым, который убил Кардашова в ходе ссоры. Основанием для преследования Абдурашидова и Дукаева стали показания Омарова, которые он давал, когда расследование проводилось в Дагестане. После передачи дела в Чечню он подписал явку с повинной. 

Дело грозненца Саид-Магода Омарова, обвиняемого в убийстве Алексея Кардашова, сейчас рассматривает Гудермесский городской суд. На заседание 5 мая свидетели не явились, суд настаивает на принудительном их приводе. Следующее заседание по этому делу назначено на 19 мая. 

Дело Омарова отделили от дела силовиков для того, чтобы скрыть реальные обстоятельства убийства Кардашова, заявлял в 2020 году правозащитник Дмитрий Пискунов. "Большую часть доказательств вины <чеченских силовиков> просто перенесли в отдельное уголовное дело в отношении Омарова, чтобы мы не могли ссылаться на эти доказательства в судебном процессе <...>. Дело дошло до смешного: в деле Омарова сейчас 20 томов, а в деле <силовиков> - всего шесть. Да, Омаров причастен к преступлению, но не к тому, в котором он был признан виновным судом", - говорил Пискунов корреспонденту "Кавказского узла".

Адвокаты оценили практику преследования силовиков за подбросы наркотиков

Подброс наркотиков силовиками – массовое явление, но наказывают силовиков за это в “редчайших случаях”, заявил “Кавказскому узлу” адвокат Абусупьян Гайтаев, не связанный с делом о похищении и убийстве Кардашова. По его мнению, такие случаи всегда становятся резонансными, а поскольку они очень редки, “99% адвокатов лично с такими прецедентами не сталкиваются”. 

Адвокат припомнил два подобных дела. Одно из них – попытка преследования журналиста-расследователя Ивана Голунова, задержанного в Москве в июне 2019 года, которая закончилась полным прекращением дела против него. “В мае 2021 года Московский городской суд вынес приговор пятерым бывшим сотрудникам полиции, признанным виновными в фальсификации доказательств и незаконном обороте наркотиков по делу журналиста”, – сказал Гайтаев. 

Он также напомнил о деле Фрэнка Элкапони (настоящее имя – Физули Мамедов), который в 2000-х годах был главой Всероссийского азербайджанского конгресса и крупным бизнесменом. “Я помню еще историю с азербайджанцем, который жил в Италии и взял имя, созвучное с “Алькапоне”. Были даже кадры, как его задерживают. Ему какой-то огромный пакет с наркотиками засунули, а у него, оказывается, были связи хорошие. Он им говорит: “Ребята, вы зря это делаете”. Потом всех тех, кто ему подкинул, посадили", – отметил адвокат. 

Мамедов-Элкапони в 2001 году был задержан в Москве, в ходе досмотра у него была обнаружена крупная партия кокаина. Несмотря на серьезность обвинения, дело развалилось через несколько месяцев. В 2002 году сотрудники московского угрозыска, участвовавшие в задержаниях и подбросе наркотиков, сами оказались на скамье подсудимых, заметил Гайтаев. Элкапони в 2003 году был оправдан. 

Адвокат Тимофей Широков, также не участвующий в деле Кардашова, полагает, что преследование силовиков за подброс наркотиков происходит “в рутинном режиме”, но если дело не имеет политического оттенка, о нем мало информируют. 

“Я помню как сажали оперотдел ОМВД Южнопортовый в Москве – там никакой политики не было. Просто пришел человек с заявлением, что у него вымогают деньги, подкинули наркотики и отправили деньги собирать за невозбуждение уголовного дела. Тут же УСБ привлекли, провели оперативный эксперимент, и всех тепленькими взяли", – рассказал он.

По словам адвоката, такого рода дела возбуждаются, когда полицейские начинают вести свою незаконную деятельность слишком откровенно, очевидно для начальства. Он отметил, что управлению собственной безопасности необходимо давать свои отчеты о разоблачении “оборотней” в своих рядах. 

"Такие дела обычно возбуждают, когда они какой-то прокол серьезный допускают. Здесь была именно такая история, что называется совсем оборзели. Их коллеги удивлялись. Говорят: “Как это можно вообще взять и отправить человека собирать деньги бесконтрольно? Надо же было с ним ходить, контролировать”. Естественно, для УСБ это был хороший повод", – сказал Широков.

Мы обновили приложения на Android и IOS – теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN) либо использовать браузер Ceno для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook**, Instagram**, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp** сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* внесены Минюстом России в реестр иноагентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

источник: корреспондент "Кавказского узла"

