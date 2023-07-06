Омаров получил 8 лет и 2 месяца по делу об убийстве Кардашова

06 июля 2023, 14:02

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Суд признал жителя Грозного Саид-Магомеда Омарова виновным в убийстве дагестанского аптекаря Алексея Кардашова и приговорил его к 8 годам и 2 месяцам колонии строгого режима.

Как писал "Кавказский узел", 16 июня прокурор запросил для Омарова 10 лет колонии по делу об убийстве Кардашова. Мать убитого заявила, что Саид-Магомед Омаров участвовал в похищении ее сына, но не в убийстве. Приговор Омарову позволит истинным убийцам уйти от ответственности, считает она.

В феврале стало известно, что повторное рассмотрение дела об убийстве Алексея Кардашова, в котором обвиняется житель Грозного Саид-Магомед Омаров, передано в Ножай-Юртовский райсуд Чечни. На заседании 5 июня Салман Гамзатханов, адвокат потерпевшей (матери Кардашова Цили Якубовой), заявил, что для справедливого разбирательства необходим личный допрос двух свидетелей. О важности допроса этих свидетелей говорил также и адвокат Омарова. Правдивость показаний одного из свидетелей, который в ходе предварительного следствия утверждал, что видел конфликт Кардашова и Омарова, вызывает сомнения, заявила защита. Суд не смог обеспечить личный допрос свидетелей.

Сегодня в Ножай-Юртовском районном суде был оглашен приговор жителю Грозного Саид-Магомеду Омарову, обвиняемому в убийстве дагестанского аптекаря Алексея Кардашова. Он получил 8 лет и 2 месяца колонии строгого режима, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" руководительница северо-кавказского филиала "Команды против пыток" Екатерина Ванслова.

Она уточнила, что представители интересов потерпевшей, матери Кардашова Цили Якубовой, будут обжаловать этот приговор.

Напомним, Алексей Кардашов, владевший аптекой в Хасавюрте, уехал из дома 14 сентября 2017 года и не вернулся, его тело до сих пор не найдено. Следователи считают, что росгвардейцы Бекхан Абдурашидов и Аслан Дукаев вывезли Кардашова в Чечню и оставили Кардашова с Саид-Магомедом Омаровым, который убил Кардашова в ходе ссоры. Основанием для преследования Абдурашидова и Дукаева стали показания Омарова, которые он давал, когда расследование проводилось в Дагестане. Однако после передачи дела в Чечню он внезапно подписал явку с повинной. В ноябре 2020 года Гудермесский горсуд приговорил Омарова к девяти годам строгого режима за убийство Кардашова и кражу его машины. Мать Кардашова заявила, что не верит в виновность Омарова.

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