Мать Кардашова отказалась считать Омарова убийцей сына

04 июля 2023, 04:50

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Обвиняемый в убийстве дагестанского аптекаря Алексей Кардашова грозненец Саид-Магомед Омаров участвовал в его похищении, но не в убийстве, уверена мать Кардашова. Приговор Омарову позволит истинным убийцам уйти от ответственности, считает она.

Как писал "Кавказский узел", в феврале стало известно, что повторное рассмотрение дела об убийстве Алексея Кардашова, в котором обвиняется житель Грозного Саид-Магомед Омаров, передано в Ножай-Юртовский райсуд Чечни. На заседании 5 июня Салман Гамзатханов, адвокат потерпевшей (матери Кардашова Цили Якубовой), заявил, что для справедливого разбирательства необходим личный допрос двух свидетелей. О важности допроса этих свидетелей говорил также и адвокат Омарова. Правдивость показаний одного из свидетелей, который в ходе предварительного следствия утверждал, что видел конфликт Кардашова и Омарова, вызывает сомнения, заявила защита. Суд не смог обеспечить личный допрос свидетелей. 16 июня прокурор запросил для Омарова 10 лет колонии. Алексей Кардашов, владевший аптекой в Хасавюрте, уехал из дома 14 сентября 2017 года и не вернулся, его тело до сих пор не найдено. Следователи считают, что росгвардейцы Бекхан Абдурашидов и Аслан Дукаев вывезли Кардашова в Чечню и оставили Кардашова с Саид-Магомедом Омаровым, который убил Кардашова в ходе ссоры. Основанием для преследования Абдурашидова и Дукаева стали показания Омарова, которые он давал, когда расследование проводилось в Дагестане. Однако после передачи дела в Чечню он внезапно подписал явку с повинной. В ноябре 2020 года Гудермесский горсуд приговорил Омарова к девяти годам строгого режима за убийство Кардашова и кражу его машины. Мать Кардашова заявила, что не верит в виновность Омарова. 3 июля на заседании Ножай-Юртовского районного суда, рассматривающего дело грозненца Саид-Магомеда Омарова, обвиняемого в убийстве жителя Дагестана Алексея Кардашова, выступила мать Кардашова Циля Якубова.

Прения по делу уже прошли, планировалось оглашение приговора, однако судья вернул дело на стадию судебного следствия. "Омаров тогда (на предыдущем заседании) сказал, что "поддерживает свою прежнюю позицию". И судья, чтобы разобраться, о чём идёт речь, какая позиция имеется в виду, возобновил судебное следствие", - пояснил корреспонденту "Кавказского узла" представитель прокуратуры.

На заседание приехали родители Омарова, его сестра и дочь, а также друг. Саид-Магомед - единственный сын у родителей, а у него трое детей, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" сестра Омарова. По ее словам, родители ездят из Грозного на каждое заседание, а сама она давно не была на суде. Увидев брата, она расплакалась.

Мать Кардашова Циля Якубова рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что ей тяжело видеть Омарова, и на разбирательство в Ножай-Юртовском суде она не приезжала (когда дело рассматривалось в Гудермесе, она ездила на заседания), кроме одного раза, когда суд захотел ее опросить. 3 июля она приехала, потому что ожидала приговора.

Судья обратился к Омарову и задал вопрос о том, какова его позиция по уголовному делу. Омаров сказал, что руководствуется статьей 51 Конституции РФ, позволяющей не свидетельствовать против себя, но подчеркнул, что не отказывается от ранее данных показаний.

Тогда прокурор ходатайствовал об оглашении показаний, данных Омаровым на стадии следствия, и судья разрешил это сделать. Как пояснил представитель гособвинения корреспонденту "Кавказского узла" после заседания, ранее показания Омарова в этом судебном процессе не оглашались.

Прокурор зачитал показания, согласно которым Омаров уже после отъезда чеченских силовиков сам убил Кардашова, а тело сбросил в Терек.

После того, как прокурор закончил зачитывать показания, судья вновь обратился к Омарову и спросил, подтверждает ли он озвученные показания. "Да, полностью подтверждаю", - ответил Саид-Магомед Омаров, при этом напрягшись.

После этого судья объявил о завершении судебного следствия и предложил перейти к прениям. Прокурор зачитал обвинительное заключение, заявил о доказанности вины Омарова в совершении преступления по части 3 статьи 158 и части 1 статьи 105 и попросил суд назначить наказание в виде, по совокупности, 10 лет лишения свободы.

После этого выступила Циля Якубова, которая сказала, что "сомневается, что добьется какой-то справедливости в этой республике". Она подчеркнула, что в похищении ее сына участвовали восемь человек, а не только Омаров. "И почему-то не были зачитаны показания, которые Омаров давал в Дагестане. Я не защищаю Омарова, он причина того, что сегодня нет моего сына рядом со мной. Он участвовал в похищении моего сына, но я не знаю судьбы своего сына. И из этого заседания я этого тоже не узнала", - сказала она.

Материалы дела против Омарова она назвала сфабрикованными. "Сплошная ложь в 20 томах", - так она охарактеризовала его. По ее мнению, целью следствия было не "установление фактических обстоятельств, а оправдание преступников". "Просто они выявили удобного обвиняемого. И никакие другие версии, варианты развития событий их не интересовали", - сказала мать Кардашова.

В марте 2019 года по подозрению в похищении Кардашова были арестованы двое чеченских силовиков. Им предъявлено обвинение в превышении полномочий. в декабре 2020 года суд в Гудермесе признал Бекхана Абдурашидова и Аслана Дукаева виновными в незаконном задержании Алексея Кардашова, каждый из силовиков был осужден на 3,5 года условно. Весной 2021 года Верховный суд Чечни удовлетворил апелляционную жалобу и отменил приговор, отправив дело на новое рассмотрение в Гудермесский горсуд. 1 июня гособвинитель потребовал приговорить бывших росгвардейцев к двум годам условно. 6 июня суд приговорил их к такому наказанию.

По ее словам, признательные показания Омарова не освободили следствие от обязанности найти и предоставить суду объективные доказательства, которые бы подтверждали его вину, но в уголовном деле таких доказательств нет.

Она также напомнила суду, что из показаний матери и супруги Омарова известно, что за день до похищения Кардашова Омаров "был незаконно задержан и домой вернулся со следами побоев". "Омаров после побоев и под угрозами оговорил себя в страхе за своих близких. Я не защищаю Омарова <...>, но я пришла к выводу, что подсудимый Омаров - участник похищения моего сына. То есть он совершил преступление. Омаров - преступник, но не убийца, как пытаются доказать все участники процесса, кроме моих представителей. Показания, которые дал Омаров в феврале 2019 года при допросе в следственном управлении СК РФ по Чеченской республике, явились основанием для обвинения Омарова в убийстве. Но они противоречат первоначальным показаниям Омарова, данным им при допросе в следственном управлении СК по Республике Дагестан в сентябре 2018 года", - сказала Якубова.

Она напомнила, что, согласно первоначальным показаниям Омарова, которые записывались в том числе на видео и имеются в материалах дела, ее сын "был похищен в Хасавюрте группой лиц", его затолкали в автомобиль и увезли в подразделение силового ведомства в Гудермесе. "Если бы его не насильно увезли, он бы мне позвонил и сказал, что поехал с Омаровым, что-то там выяснять", - отметила мать. "Такого не было, чтобы мой сын куда-то отъезжал, и я об этом не знала", - подчеркнула она.

Якубова попросила суд учесть первоначальные показания Омарова, а показания, данные в феврале 2019 года, признать ложными и данными под давлением. Когда она стала пересказывать показания Омарова об обстоятельствах убийства Кардашова, голос ее прервался, ей с трудом удалось справиться с эмоциями. Но она обратила внимание суда на ряд несостыковок. В частности, она задалась вопросом, как можно было преодолеть путь почти в 70 километров от места якобы убийства до Грозного, где был зафиксирован телефон Омарова, за 23 минуты - это следует из материалов дела. "Я лично сама проехала это расстояние и потратила на это более часа", - отметила мать, добавив, что "это откровенная, недопустимая, нагло сфабрикованная ложь".

"Если, несмотря на все имеющиеся противоречия, Омарову по этой статье (убийство) будет вынесен приговор, то моего сына не будут искать. И я никогда не узнаю правды, что случилось с моим сыном и где он", - заключила мать.

После этого выступил адвокат Омарова Султан Касумов, который подчеркнул, что вина его подзащитного ничем не доказана, а также обратил внимание, что Циля Якубова хочет найти своего сына и "похоронить, как положено". Касумов призвал проявить гуманность хотя бы к чувствам матери. "Мы сейчас пойдем домой и успокоимся. Вот, сидит (Омаров), вот отчёт, вот всё. Но мать так и не узнает судьбу своего сына", - сказал адвокат и попросил суд вернуть дело на доследование в прокуратуру.

Судья заявил, что уходит в совещательную комнату и приговор будет оглашен, предположительно, 6 июля.

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