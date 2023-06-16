Прокурор запросил для Омарова 10 лет колонии по делу об убийстве Кардашова

16 июня 2023, 15:07

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Гособвинитель в прениях попросил признать грозненца Саид-Магомеда Омарова виновным в убийстве дагестанского аптекаря Алексея Кардашова и приговорить его к 10 годам колонии. Защитники Омарова и матери Кардашова призвали суд вернуть дело в прокуратуру.

Как писал "Кавказский узел", в феврале стало известно, что повторное рассмотрение дела об убийстве Алексея Кардашова, в котором обвиняется житель Грозного Саид-Магомед Омаров, передано в Ножай-Юртовский райсуд Чечни. На заседании 5 июня Салман Гамзатханов, адвокат потерпевшей (матери Кардашова Цили Якубовой), заявил, что для справедливого разбирательства необходим личный допрос двух свидетелей. О важности допроса этих свидетелей говорил также и адвокат Омарова. Правдивость показаний одного из свидетелей, который в ходе предварительного следствия утверждал, что видел конфликт Кардашова и Омарова, вызывает сомнения, заявила защита. Суд не смог обеспечить личный допрос свидетелей.

Алексей Кардашов, владевший аптекой в Хасавюрте, уехал из дома 14 сентября 2017 года и не вернулся, его тело до сих пор не найдено. Следователи считают, что росгвардейцы Бекхан Абдурашидов и Аслан Дукаев вывезли Кардашова в Чечню и оставили Кардашова с Саид-Магомедом Омаровым, который убил Кардашова в ходе ссоры. Основанием для преследования Абдурашидова и Дукаева стали показания Омарова, которые он давал, когда расследование проводилось в Дагестане. Однако после передачи дела в Чечню он внезапно подписал явку с повинной. В ноябре 2020 года Гудермесский горсуд приговорил Омарова к девяти годам строгого режима за убийство Кардашова и кражу его машины. Мать Кардашова заявила, что не верит в виновность Омарова.

Сегодня в Ножай-Юртовском райсуде прошли прения по делу Омарова. Прокурор попросил суд приговорить Омарова к 10 годам строгого режима с двумя годами ограничения свободы после освобождения. Такое наказание прокурор запросил по совокупности статей 158 УК РФ (кража) и 105 УК РФ (убийство; предусматривает до 15 лет лишения свободы).

Адвокат Салман Гамзатханов просил вернуть дело в прокуратуру, ещё один представитель потерпевшей от "Команды против пыток", юрист Илья Платонов поддержал это предложение.

В свою очередь защитник Омарова Султан Касумов попросил прекратить уголовное преследование и вернуть дело прокурору, а Омарова освободить из-под стражи, передал корреспондент "Кавказского узла", получивший от Ильи Платонова запись выступлений в суде.

Напомним, в декабре 2020 года суд в Гудермесе признал Бекхана Абдурашидова и Аслана Дукаева виновными в незаконном задержании Алексея Кардашова, каждый из силовиков был осужден на 3,5 года условно. Весной 2021 года Верховный суд Чечни удовлетворил апелляционную жалобу и отменил приговор, отправив дело на новое рассмотрение в Гудермесский горсуд. 1 июня гособвинитель потребовал приговорить бывших росгвардейцев к двум годам условно. 6 июня суд приговорил их к такому наказанию.

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