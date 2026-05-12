×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
18:24, 12 мая 2026

Суд в Карачаево-Черкесии конфисковал имущество бывшего министра Бугаева

Дмитрий Бугаев. Фото: https://www.instagram.com/p/DW7DCmGCIk6/ принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Черкесский городской суд изъял 22 объекта недвижимости и три автомобиля у бывшего министра имущественных и земельных отношений Карачаево-Черкесии Дмитрия Бугаева. Также с него взыcканы свыше 64 млн рублей. 

Как писал "Кавказский узел", в середине апреля Черкесский городской суд арестовал бывшего министра имущественных и земельных отношений Карачаево-Черкесии Дмитрия Бугаева. Следствие обвиняет чиновника в превышении должностных полномочий, что привело к ущербу бюджету региона на 16,7 млн рублей.

Городской суд Черкесска вынес постановление о конфискации 22 объектов недвижимости и трех автомобилей, принадлежавших Бугаеву и его окружению. Также в доход государства с ответчиков взыскано более 64 млн рублей как эквивалент стоимости отчужденного имущества, сообщила сегодня объединенная пресс-служба судов Карачаево-Черкесии в Telegram-канале.

Ранее прокуратура региона просила обратить в доход государства 40 высоколиквидных объектов недвижимости в Москве, Краснодарском крае и Карачаево-Черкесии, а также шесть автомобилей, принадлежащих Бугаеву и его родным, которые, как полагало надзорное ведомство, бывший высокопоставленный чиновник приобрел на неподтвержденные доходы. Общая стоимость активов превышала 310 млн рублей.

Ответчиками по иску прокуратуры, помимо Бугаева, были его близкие родственники чиновника и руководители коммерческих организаций. Сегодняшнее решение суда пока не вступило в законную силу, уточнила пресс-служба.

Согласно версии следствия, бывший министр организовал проведение фиктивного аукциона по продаже имущества государственной собственности, переданного в казну региона от республиканского государственного унитарного предприятия "Теплоэнерго". По итогам фиктивного аукциона имущество было продано по заниженной стоимости. Ущерб бюджету Карачаево-Черкесии превысил 16,7 млн рублей.

С 2022 года по 2025 год Дмитрий Бугаев возглавлял министерство, до этого работал вице-премьером по цифровизации, замминистра образования и советником главы республики, уточнил "Коммерсант".

"Кавказский узел" также писал, что в начале мая Верховный суд Карачаево-Черкесии после повторного рассмотрения апелляции защиты оставил в силе срок заключения бывшему начальнику управления ГИБДД по Ставропольскому краю Алексею Сафонову, осужденному в мае 2025 года на 20 лет колонии строгого режима за создание преступного сообщества и получение взяток.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Российские бойцы. Стоп-кадр видео Минобороны России https://t.me/mod_russia/57396
13:40, 9 мая 2026
Число убитых на Украине бойцов с юга России превысило 9100
Спасатели помогают туристкам. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
21:29, 6 мая 2026
Пропавшие туристки из Астрахани найдены в Карачаево-Черкесии
Вертолет со спасателями МЧС России. Фото: МЧС России
12:06, 6 мая 2026
Вертолет привлечен к поискам туристок в горах Карачаево-Черкесии
Спасатели в горах. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
02:42, 6 мая 2026
Увеличена группа поиска пропавших в горах Карачаево-Черкесии туристок
Алексей Сафонов. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
20:37, 5 мая 2026
20-летний срок Алексею Сафонову устоял в апелляции
Персоналии
Католикос-патриарх Грузии Шио III. Фото https://patriarchate.ge/news/3451
17:21, 12 мая 2026
Шио III
Самвел Карапетян. Скриншот https://jnews.ge/143911/
17:04, 12 мая 2026
Карапетян Самвел
Ахмад Кадыров. Фото http://grozny-inform.ru/news/analitics/63573/
11:45, 11 мая 2026
Кадыров Ахмад (Ахмат-хаджи)
Справочник
Рамзан Кадыров танцует лезгинку перед матчем футбольных команд Чечни и Бразилии. Грозный, 8 марта 2011 г. Фото: REUTERS/Sergei Karpukhin Фонд Кадырова: как тратят "деньги от Аллаха"

Выборы в Армении. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении

Беспилотники в Чечне. Фото: Telegram-канал abu saddam shisha, скриншот https://chechnyatoday.com/news/380710, источник "Кавказского узла" в Чечне Атаки беспилотников на Чечню

Последние записи в блогах
Фото
15:35, 13 января 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Дело о хищении материнского капитала в КЧР. Возместят ли потерпевшим ущерб?
Фото
22:10, 15 ноября 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
5
Депутаты на выход. В Карачаево-Черкесии ликвидируют местные органы власти
Фото
13:12, 27 октября 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
3
«Это не ЧП... Это катастрофа». Инцидент в Кисловодске с межнациональным подтекстом
Все блоги
Аналитика
14:11, 11 мая 2026
В апреле 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России зафиксировано 4 жертвы
15:11, 3 апреля 2026
7 человек убиты и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в I квартале 2026 года
Темы дня
Кадр акции владельцев электромобилей в Батуми. Фото: Batumelebi / https://batumelebi.netgazeti.ge/news/615854/
12 мая 2026, 16:38
Предприниматели пригрозили администрации Батуми круглосуточными акциями

Подросток на больничной койке. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
12 мая 2026, 12:57
Два ребенка госпитализированы после стрельбы в школе на Кубани

Крымский мост. Фото: Rosavtodor.ru https://ru.wikipedia.org/
12 мая 2026, 10:55
Запрет движения по Крымскому мосту вызвал вопросы у пользователей Telegram

Аймани Кадырова. Фото: "Грозный Информ" https://www.grozny-inform.ru/
11 мая 2026, 19:36
Власти Канады ввели санкции против матери Рамзана Кадырова

Огонь с НПЗ дошёл до домов: жители Туапсе требуют ответа
Огонь с НПЗ дошёл до домов: жители Туапсе требуют ответа
Туапсе горит, нефть в море: катастрофа, которая может превзойти Анапу
Туапсе горит, нефть в море: катастрофа, которая может превзойти Анапу
«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
Показать больше