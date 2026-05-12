Суд в Карачаево-Черкесии конфисковал имущество бывшего министра Бугаева

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Черкесский городской суд изъял 22 объекта недвижимости и три автомобиля у бывшего министра имущественных и земельных отношений Карачаево-Черкесии Дмитрия Бугаева. Также с него взыcканы свыше 64 млн рублей.

Как писал "Кавказский узел", в середине апреля Черкесский городской суд арестовал бывшего министра имущественных и земельных отношений Карачаево-Черкесии Дмитрия Бугаева. Следствие обвиняет чиновника в превышении должностных полномочий, что привело к ущербу бюджету региона на 16,7 млн рублей.

Городской суд Черкесска вынес постановление о конфискации 22 объектов недвижимости и трех автомобилей, принадлежавших Бугаеву и его окружению. Также в доход государства с ответчиков взыскано более 64 млн рублей как эквивалент стоимости отчужденного имущества, сообщила сегодня объединенная пресс-служба судов Карачаево-Черкесии в Telegram-канале.

Ранее прокуратура региона просила обратить в доход государства 40 высоколиквидных объектов недвижимости в Москве, Краснодарском крае и Карачаево-Черкесии, а также шесть автомобилей, принадлежащих Бугаеву и его родным, которые, как полагало надзорное ведомство, бывший высокопоставленный чиновник приобрел на неподтвержденные доходы. Общая стоимость активов превышала 310 млн рублей.

Ответчиками по иску прокуратуры, помимо Бугаева, были его близкие родственники чиновника и руководители коммерческих организаций. Сегодняшнее решение суда пока не вступило в законную силу, уточнила пресс-служба.

Согласно версии следствия, бывший министр организовал проведение фиктивного аукциона по продаже имущества государственной собственности, переданного в казну региона от республиканского государственного унитарного предприятия "Теплоэнерго". По итогам фиктивного аукциона имущество было продано по заниженной стоимости. Ущерб бюджету Карачаево-Черкесии превысил 16,7 млн рублей.

С 2022 года по 2025 год Дмитрий Бугаев возглавлял министерство, до этого работал вице-премьером по цифровизации, замминистра образования и советником главы республики, уточнил "Коммерсант".

"Кавказский узел" также писал, что в начале мая Верховный суд Карачаево-Черкесии после повторного рассмотрения апелляции защиты оставил в силе срок заключения бывшему начальнику управления ГИБДД по Ставропольскому краю Алексею Сафонову, осужденному в мае 2025 года на 20 лет колонии строгого режима за создание преступного сообщества и получение взяток.