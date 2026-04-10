Бывший министр Карачаево-Черкесии арестован по делу о превышении полномочий

Черкесский городской суд арестовал бывшего министра имущественных и земельных отношений Карачаево-Черкесии Дмитрия Бугаева. Следствие обвиняет чиновника в превышении должностных полномочий, что привело к ущербу бюджета региона на 16,7 млн рублей.

Городским судом 9 апреля рассмотрено ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Дмитрия Бугаева, подозреваемого в совершении должностного преступления.

По версии следствия, в 2019 году Бугаев, занимая должность министра имущественных и земельных отношений Карачаево-Черкесии, организовал проведение фиктивного аукциона по продаже имущества государственной собственности, переданного в казну региона от республиканского государственного унитарного предприятия "Теплоэнерго", сообщила пресс-служба судов Карачаево-Черкесии в Telegram-канале.

При этом, он преднамеренно исключил потенциальных конкурентов и обеспечил победу подконтрольного юридического лица. По итогам фиктивного аукциона имущество было продано по заниженной стоимости. Ущерб бюджету Карачаево-Черкесии составил более 16 млн 746 тысяч рублей.

Суд, рассмотрев материалы, счёл необходимым ходатайство следствия удовлетворить. Бугаев заключен под стражу на 2 месяца, до 7 июня 2026, уточнила пресс-служба.

В горсуде Черкесска также рассматривается иск прокуратуры Карачаево-Черкесии об обращении в доход государства 40 высоколиквидных объектов недвижимости в Москве, Краснодарском крае и Карачаево-Черкесии, а также шести автомобилей, принадлежащих Бугаеву, которые, как полагает прокуратура, бывший чиновник приобрел на неподтвержденные доходы. Общая стоимость активов - свыше 310 млн рублей, информировал "Интерфакс".

С 2022 по 2025 год Дмитрий Бугаев возглавлял министерство, до этого работал вице-премьером по цифровизации, замминистра образования и советником главы республики, уточнил "Коммерсант".

"Кавказский узел" также писал, что Верховный суд Карачаево-Черкесии постановил возвратить бывшей замглавы правительства республики Ирине Гербековой и ее родственникам имущество на сумму около 34 млн рублей, обращенное ранее в доход государства. В конце марта в антикоррупционном иске к бывшему главе Межрегиональной сетевой компании Северного Кавказа Магомеду Каитову Генпрокуратура потребовала конфисковать 81 трансформаторную подстанцию в Хасавюрте.