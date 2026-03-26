×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
22:00, 26 марта 2026

Генпрокуратура потребовала изъять более 80 подстанций у Магомеда Каитова

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В антикоррупционном иске к бывшему главе Межрегиональной сетевой компании Северного Кавказа  Магомеду Каитову Генпрокуратура потребовала конфисковать 81 трансформаторную подстанцию в Хасавюрте. 

Как писал "Кавказский узел", в 2013 году бывшему главе МРСК Северного Кавказа Магомеду Каитову было предъявлено обвинение в мошенничестве по делу о хищении четырех миллиардов рублей. Сам Каитов отвергал обвинения. В марте 2017 года он был заподозрен в неуплате 48 млн рублей налогов. В конце сентября 2025 года Арбитражный суд Северо-Кавказского округа поддержал Генпрокуратуру и изменил территориальную подсудность разбирательства, в котором участвует компания "Русмаркет".

Генеральная прокуратура подала новый антикоррупционный иск к бывшему руководителю МРСК Магомеду Каитову. На этот раз ведомство добивается обращения в доход государства имущества, формально принадлежащего аффилированному с ним лицу, - 81 трансформаторной подстанции в Хасавюрте и 363 единиц сетевого оборудования, сообщила РБК со ссылкой на свои источники.

Черемушкинский районный суд Москвы в июле 2025 года удовлетворил иск о взыскании с Каитова активов на сумму свыше 14 млрд рублей. Суд тогда пришел к выводу, что в 2006-2011 годах он занимал публично значимую должность и использовал предоставленные полномочия для личного обогащения. В частности, под предлогом монтажа приборов учета электроэнергии в Ставрополе, Дагестане и Ингушетии из федерального бюджета было получено и выведено в подконтрольные структуры около 2,97 млрд рублей, а еще 1,29 млрд рублей МРСК выплатила по фиктивным сделкам с векселями. Общий объем средств, обращенных в пользу Каитова, надзор оценил в 4,26 млрд рублей, сообщил ТАСС.

Полученные в результате средства, как утверждает прокуратура, впоследствии были легализованы через приобретение ряда энергетических компаний Ставропольского края - "Ставропольэнергосбыта", "Ставропольских городских электрических сетей", "Горэлектросети" и Кисловодской сетевой компании, на базе которых был сформирован частный холдинг, занявший доминирующее положение в региональной электросетевой инфраструктуре. В состав активов входили и электросети Хасавюрта, включающие административные здания, десятки подстанций и сотни километров линий электропередачи, обеспечивающих энергоснабжение более 200 тысяч потребителей.

Прокуратура также указала, что имущественный комплекс использовался для извлечения дополнительной выгоды за счет бюджетных программ. Так, в 2011 году электросети Хасавюрта были включены в государственную программу снижения потерь электроэнергии, финансирование которой составляло 9,4 млрд рублей. Подрядчиками выступили аффилированные структуры, заключившие с МРСК договоры на сумму свыше 500 млн рублей.

При этом, как установила прокуратура, обязательства фактически исполнены не были. В адрес заказчика направляли подложные документы и фиктивные акты выполненных работ, а полученные средства выводились в подконтрольные организации.

Несмотря на смену собственника, утверждает прокуратура, фактический контроль над активами сохранен за Каитовым, который продолжает извлекать из них доход, в том числе через сдачу имущества в аренду структурам энергетического холдинга. Полученные средства, по оценке надзора, направлялись на личные нужды Каитова и близких ему лиц.

Иск заместителя генерального прокурора поступил в Никулинский районный суд Москвы 23 марта и в тот же день был принят к производству. Его рассмотрением займется судья Ирина Юдина. Ответчиком по иску, помимо Каитова, проходит 27-летний Абдул-Малик Мусаев, которого надзор считает держателем активов бывшего руководителя МРСК. Предварительное заседание по иску назначено на 2 апреля, уточнило издание.

Магомед Каитов родился в 1960 году в ауле Учкулан в Карачаево-Черкесии. В 1993 году он создал корпорацию "Камос", занимавшуюся производством шерсти, минеральной воды, спирта и водки. С 1995 года стал представителем Карачаево-Черкесии при правительстве России. В разные годы Каитов занимал руководящие посты в структурах РАО ЕЭС России, а с 2006 года стал гендиректором МРСК Северного Кавказа. Он уволился по собственному желанию с поста гендиректора в 2011 году, а в 2013-м был объявлен в международный розыск после возбуждения уголовного дела о хищении более 4 млрд рублей. Он обвиняется в создании преступного сообщества и мошенничестве.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Адам Кадыров впервые появился на совещании после сообщений о ДТП
Пашинян поспорил с беженкой из Карабаха, но позже извинился
Алаудинов отреагировал на критику Путина со стороны Ильи Ремесло
Плесень и холод: мать раскритиковала детское отделение больницы в Кизилюрте
Иранские беспилотники атаковали Азербайджан
Чеченцы Дагестана почтили память жертв сталинских репрессий
Показать больше