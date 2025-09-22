Генпрокуратура добилась переноса процесса по делу Магомеда Каитова

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Арбитражный суд Северо-Кавказского округа поддержал Генпрокуратуру и изменил территориальную подсудность разбирательства, в котором участвует компания "Русмаркет".

Как писал "Кавказский узел", в 2013 году уроженцу Карачаево-Черкесии, бывшему главе "МРСК Северного Кавказа" Магомеду Каитову было предъявлено обвинение в мошенничестве по делу о хищении четырех миллиардов рублей. Сам Каитов отвергал обвинения. В марте 2017 года он был заподозрен в неуплате 48 млн рублей налогов.

В 2007-2011 годах руководство ОАО "МРСК Северного Кавказа" заключило несколько договоров, по которым приняло обязательства собирать с потребителей плату за электроэнергию. Однако не все собранные деньги направлялись на оплату электроэнергии, заявило ранее следствие.

Компания "Русмаркет" входит в список активов экс-главы ОАО "Межрегиональная сетевая компания Северного Кавказа" Магомеда Каитова, антикоррупционный иск надзорного ведомства к которому рассматривается сейчас в столичном суде, сообщает "Коммерсантъ".

По данным прокуратуры, фирма была участником фиктивной сделки по приобретению права собственности на несколько десятков вышек связи в Ставропольском крае, реальной целью которой был вывод около 100 млн рублей. Принятие нужного предпринимателям решения стало возможным благодаря председателю Арбитражного суда Ставропольского края Ларисе Лысенко, которая является матерью главы «Русмаркета» Даниила Лысенко, утверждает прокуратура, информирует издание.

По данным ведомства, Лариса Лысенко поручила рассмотрение иска судье Марине Керимовой — давней подруге, с которой они работают свыше 30 лет. Назначению Марины Керимовой на должность также способствовала Лариса Лысенко, сообщает издание со ссылкой на прокуратуру.



Кассационный суд согласился с Генпрокуратурой в том, что основания для изменения подсудности для обеспечения беспристрастного разбирательства по иску имеются, и решил, что процесс должен пройти в Арбитражном суде Ростовской области, резюмирует издание.