Кавказский узел

08:56, 11 мая 2026

Эвакуированные с Эльбруса туристы переданы врачам

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Спасатели передали врачам двух туристов, которые застряли на склоне Эльбруса и получили обморожения.

Как писал "Кавказский узел", 10 мая два туриста, не зарегистрировавших маршрут, подали сигнал бедствия, застряв на высоте 5100 метров на склоне Эльбруса. Спасатели нашли их, оценили состояние туристов как удовлетворительное и начали их спуск.

Поисково-спасательные работы в Эльбрусском районе завершены, туристов из Донецкой области спустили вниз и передали врачам, сообщает сегодня управление МЧС по Кабардино-Балкарии.

"Мужчин, предварительно с обморожением, передали бригаде медиков", - приводит сообщение ведомства "Интерфакс".

Напомним, в 2021 году резонанс вызвала гибель пяти из 19 туристов , попавших в снежный буран на Эльбрусе на высоте более 5000 метров. После трагедии краевед Виктор Котляров предложил ввести обязательную сертификацию гидов и экзамены для альпинистов.

Организатор восхождения и двое инструкторов-проводников в 2025 году были приговорены к срокам в колонии.

Эльбрус - это двухвершинный конус потухшего вулкана, высота обеих вершин превышает 5,6 километра. Эльбрус привлекает альпинистов и горнолыжников всего мира, говорится в справке "Кавказского узла" "Эльбрус — патриарх Кавказских гор".

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

