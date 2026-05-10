04:11, 10 мая 2026

Минтранс отчитался о возобновлении части международных рейсов через юг России

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Осуществляющие международные рейсы самолеты российских авиакомпаний начали летать через Ростовскую зону управления воздушным движением после того, как 8 мая была приостановлена работа регионального центра управления воздушных движением из-за атаки БПЛА. 

Как писал "Кавказский узел", работа 13 аэропортов  была приостановлена утром 8 мая после попадания БПЛА в здание регионального центра управляющего воздушным движением, который расположен в Ростове-на-Дону. В тот же день Росавиация отчиталась, что все аэропорты готовы к обслуживанию рейсов.

Минтранс России отчитался вечером 9 мая о том, что самолеты российских авиакомпаний, которые осуществляют международные рейсы, начали летать через Ростовскую зону управления воздушным пространством, пишет "Коммерсант".

Ведомство уточнило, что пока через зону управления выполняется лишь часть международных рейсов. Благодаря этому экономится топливо и сокращается время в пути.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

