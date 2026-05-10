Минтранс отчитался о возобновлении части международных рейсов через юг России

Осуществляющие международные рейсы самолеты российских авиакомпаний начали летать через Ростовскую зону управления воздушным движением после того, как 8 мая была приостановлена работа регионального центра управления воздушных движением из-за атаки БПЛА.

Как писал "Кавказский узел", работа 13 аэропортов была приостановлена утром 8 мая после попадания БПЛА в здание регионального центра управляющего воздушным движением, который расположен в Ростове-на-Дону. В тот же день Росавиация отчиталась, что все аэропорты готовы к обслуживанию рейсов.

Минтранс России отчитался вечером 9 мая о том, что самолеты российских авиакомпаний, которые осуществляют международные рейсы, начали летать через Ростовскую зону управления воздушным пространством, пишет "Коммерсант".

Ведомство уточнило, что пока через зону управления выполняется лишь часть международных рейсов. Благодаря этому экономится топливо и сокращается время в пути.