Пожары и "нефтяные дожди": главное об экокатастрофе в Туапсе

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Серия атак на нефтяную инфраструктуру Туапсе в течение месяца привела к пожарам и экологическим последствиям. После ударов в городе прошли «черные дожди» - осадки с частицами сгоревших нефтепродуктов. Парадоксально, но «черный дождь» частично снизил концентрацию вредных веществ в воздухе. Подробнее об экокатастрофе - в справке “Кавказского узла”.

Как “черные дожди” снижают концентрацию вредных веществ

“Черный” или ”нефтяной дождь” в Туапсе представляет собой осадки, насыщенные продуктами горения нефтепродуктов, прежде всего сажей и токсичными соединениями, рассказали “Кавказскому узлу” экологи. Они отмечают, что такие осадки “вымывают” загрязнения из воздуха,снижая концентрацию вредных веществ в атмосфере. По словам специалистов, в воздухе при этом продолжают оставаться опасные вещества, включая канцерогенные соединения. 1

После чего возникла экокатастрофа в Туапсе

С середины апреля Туапсе трижды подвергался массированным атакам беспилотников. Первая атака произошла в ночь на 16 апреля: был нанесён удар по порту, где переваливаются нефтепродукты 2 . 20 апреля последовала вторая атака 3 . Третья атака произошла 28 апреля и вновь привела к пожару уже на территории Туапсинского НПЗ, сопровождавшемуся эвакуацией жителей и перебоями с водоснабжением.

Как реагируют туапсинцы на экокатастрофу

Жители Туапсе утверждают, что разлив нефтепродуктов затронул значительную часть побережья и распространился за пределы города. По их словам, основную работу по очистке берега выполняют волонтёры, часто без достаточной техники и средств защиты, тогда как официальные отчёты фиксируют тысячи кубометров убранного грунта. В социальных сетях и местных чатах обсуждается, что загрязнение может достигать десятков километров побережья и уже затронуло соседние территории. Часть жителей считает, что реагирование на последствия было запоздалым, что усугубило масштаб ущерба.

Какой была реакция властей и Путина

Официальная реакция властей на ситуацию в Туапсе сопровождалась запоздалыми решениями и усилившимся вниманием федерального центра. Режим чрезвычайной ситуации был введён только 28 апреля, уже после новых выбросов нефтепродуктов и эвакуации жителей, хотя первые признаки аварии появились ещё 20 апреля. В тот же день в город приехали министр по ЧС Александр Куренков и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев..Куренков при этом признал, что меры реагирования были недостаточными, но подчеркнул, что дальнейших утечек нет. Владимир Путин, комментируя ситуацию, заявил об угрозе экологических последствий и возложил ответственность за удар по Туапсе на Украину.

Как экокатастрофа может повлиять на турсезон-2026

Экологи отмечают, что последствия загрязнения побережья в Туапсе могут оказаться сопоставимыми или даже более тяжелыми, чем ситуация в Анапе после разлива мазута в декабре 2024 года. По их оценкам, нефтепродукты распространяются вдоль берега течениями и могут затронуть десятки километров курортных зон, выходя за пределы одного города. Отмечается, что подобные загрязнения не исчезают в течение одного сезона и могут сохраняться и влиять на экосистему годами, особенно в условиях активного туризма. 4

Почему Украина атакует Туапсе

Туапсе является одним из ключевых центров нефтяной инфраструктуры на Черном море, где сосредоточены перерабатывающие и перевалочные мощности. В городе расположен Туапсинский нефтеперерабатывающий завод, входящий в структуру «Роснефти». 5 Через морской торговый порт Туапсе осуществляется отгрузка нефтепродуктов в направлении международных рынков, что делает его важным звеном экспортной цепочки. Вооруженные силы Украины ударили по Туапсе в Краснодарском крае, чтобы остановить экспорт российской нефти, признают в Кремле. 6

