Многоквартирный дом попал в зону пожара на нефтезаводе в Туапсе

Огонь с горящего нефтезавода в Туапсе перекинулся на многоквартирный дом, откуда уже были эвакуированы жильцы. Занятия в городских школах и детсадах отменены второй день подряд.

Как писал "Кавказский узел", 28 апреля в результате атаки беспилотников произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе. Из зоны, прилегающей к НПЗ, были эвакуированы 58 человек, из них 26 переведены в пункт временного размещения в гостинице. Сегодня власти отчитались о локализации пожара.

На территории всего Туапсинского округа введен режим ЧС регионального характера. О критериях оценки ЧС, уровнях реагирования, структурах и ресурсах для ликвидации последствий можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Режим чрезвычайной ситуации (ЧС)".

Пожар произошел в многоквартирном доме рядом с НПЗ

Минувшей ночью пожар на нефтезаводе распространился на двухэтажный многоквартирный дом, сообщил сегодня в своем телеграм-канале оперштаб Кубани.

"Жильцов на момент ЧП в доме не было – их эвакуировали заранее, утром 28 апреля. Огонь в жилом здании распространился на площади в 150 квадратных метров. Его полностью ликвидировали в 4.40 [мск]", - говорится в публикации.

Всех, кому это было необходимо, разместили в гостиницах

По актуальным данным, из домов, расположенных рядом с НПЗ, эвакуированы 60 человек, в том числе девять детей. "Накануне вечером всех, кому это было необходимо, разместили в гостиницах Туапсе", - пояснили краевые власти.

28 апреля были отменены занятия детей в городских школах и коррекционной школе. Два детских сада - № 22 и № 25 – также работали без приема детей, а остальные городские детсады работали в режиме дежурных групп, там для детей были организованы питание и сон.

Занятия в школах и детсадах Туапсе вновь отменены

Школы и учреждения дополнительного образования Туапсе сегодня не принимают учеников в целях безопасности, сообщил в своем телеграм-канале глава округа Сергей Бойко.

"Кадетский корпус работает с соблюдением необходимых мер безопасности и минимальным пребыванием детей на открытом воздухе. Завтра ребят заберут родители на майские праздники", - написал он.

Из пяти детских садов временно не работают два: № 22 и 25, добавил чиновник. "Остальные - в режиме дежурных групп. Решение по работе в дальнейшем будут принимать, ориентируясь на оперативную обстановку", - говорится в публикации.

Напомним, во время пожара на нефтезаводе произошел выброс нефтепродуктов из резервуара на дорогу, там повреждено несколько автомобилей.

Пожар в результате удара БПЛА стал третьим в Туапсе с 16 апреля

Пожар после атаки беспилотников на Туапсе стал уже третьим за последние две недели. Так, в ночь на 20 апреля после атаки беспилотников на нефтяном терминале в порту Туапсе произошел пожар, который был потушен лишь 24 апреля. По словам жителей, в городе "прошел нефтяной дождь". Пожар на морском терминале опасен выбросом продуктов горения, которые канцерогенны и токсичны. "Нефтяной дождь" снизил содержание вредных веществ в воздухе, но привел к загрязнению почвы, подчеркнули экологи.

В ночь на 16 апреля в результате атаки БПЛА в Туапсе погибли 14-летняя девочка и совершеннолетняя девушка, еще семь человек пострадали. Были повреждены 60 жилых домов и три социальных объекта, пять частных домов разрушены полностью. Также произошел пожар в морском порту, он был потушен 19 апреля. Жители Туапсе сообщили, что после атаки "все небо было в дыму", и в течение дня в городе ощущался запах гари.

Кроме того, 24 апреля после прорыва боновых заграждений из-за подъема уровня воды в реке Туапсе произошел разлив нефтепродуктов в Черное море. Власти объявили выбросы "локальными", однако нефтепродукты распространились на близлежащие поселки. Мазут растекся на значительной территории, а убирают его в основном добровольцы, рассказали 26 апреля "Кавказскому узлу" местные жители.

Пятно нефтепродуктов, попавших в Черное море после атаки БПЛА в Туапсе, расширяется, и экологические перспективы для побережья не радужные, как и перспективы курортного сезона, указали ученые.

Материалы о последствиях разливов мазута в Керченском проливе и в Туапсе собраны "Кавказским узлом" на странице "Экокатастрофа на Кубани".