Пункт временного размещения для жителей Туапсе открыт на базе гостиницы

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

58 человек были эвакуированы из зоны, прилегающей к нефтеперерабатывающему заводу в Туапсе. Из них в эвакуационном пункте остались 26 человек, их перевели в пункт временного размещения в гостинице.

Как писал "Кавказский узел", 28 апреля в связи с пожаром на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе жильцов ближайших домов эвакуировали в пункт временного размещения. Во время пожара произошли вскипание и выброс нефтепродуктов из резервуара на дорогу, там повреждено несколько автомобилей. Это уже третья атака на НПЗ в Туапсе за последние две недели, предыдущие произошли 16 и 20 апреля. С 28 апреля на территории всего Туапсинского муниципального округа введен режим ЧС регионального характера. Экологи считают, что масштабы загрязнения нефтепродуктами Черного моря в Туапсе могут быть более значительными, чем последствия крушения танкеров в Керченском заливе.

Всего из зоны, прилегающей к нефтеперерабатывающему заводу в Туапсе, эвакуированы, по данным на вечер 28 апреля, 58 человек, пишет оперативный штаб Краснодарского края.

В эвакуационном пункте, который был развернут на базе школы №6, к вечеру оставались 26 жителей. Для них был открыт пункт временного размещения на базе одной из гостиниц, они размещены там.

Напомним, что комментаторы телеграм-канала "Мой Туапсе" высказывали недовольство в связи с открытием эвакуационного пункта в здании школы на фоне полупустых пансионатов и санаториев.

Напомним, что 24 апреля, после прорыва боновых заграждений из-за подъема уровня воды в реке Туапсе произошел разлив нефтепродуктов в Черное море. Власти объявили выбросы "локальными", однако нефтепродукты распространились на близлежащие поселки. Мазут растекся на значительной территории, а убирают его в основном добровольцы, рассказали 26 апреля "Кавказскому узлу" местные жители. Пятно нефтепродуктов, попавших в Черное море после атаки БПЛА в Туапсе, расширяется, и экологические перспективы для побережья не радужные, как и перспективы курортного сезона, указали ученые.