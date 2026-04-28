Прибытие Кондратьева в Туапсе вызвало критику в соцсетях

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев по прибытии в Туапсе сообщил о наращивании группировки спасательных отрядов для тушения пожара на нефтезаводе. Пользователи соцсетей назвали прибытие властей в город показухой. Также горожане раскритиковали размещение эвакуированных в школе.

Как писал "Кавказский узел", сегодня в связи с пожаром на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе объявлена эвакуация жильцов ближайших домов в пункт временного размещения. В городских школах и двух детсадах отменены занятия. Во время пожара произошли вскипание и выброс нефтепродуктов из резервуара на дорогу, там повреждено несколько автомобилей.

Утром 28 апреля власти сообщили, что в Туапсе "из-за падения обломков беспилотников" произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе. По данным оперштаба Кубани, раненых нет. В тушении были задействованы 122 человека и 39 единиц техники.

Глава МЧС РФ Александр Куренков вылетел в Краснодарский край, чтобы оценить ситуацию в Туапсе после очередной атаки беспилотников на НПЗ, сообщила сегодня пресс-служба МЧС. О прибытии в Туапсе также отчитался губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в Telegram-канале.

"На месте проверил, как идет ликвидация последствий атаки вражеских беспилотников. Пожарные и спасатели работают в тяжелейших условиях. С учетом обстановки мы продолжаем наращивать группировку спасательных отрядов и спецтехники на месте ЧС. Сделаем все, чтобы максимально быстро ликвидировать последствия", - написал Кондратьев.

Горожане посчитали запоздалым прибытие Кондратьева в Туапсе

Видеоотчет Кондратьева о "непростой, но контролируемой" ситуации вызвал критику в локальном сегменте соцсетей. "Пожарный докладывает губернатору о текущей обстановке, а губер резко перебивает и спрашивает: "Так, сейчас ситуацию контролируем?" Пожарный: "Да…" Губер резюмирует: "Все! Сейчас ситуацию контролируем!" И потом слышим такие новости, как чиновник браво рапортует вышестоящим коллегам: на месте был, ситуация под контролем… Зла не хватает! Как там можно что-то контролировать в этом всеобщем хаосе?” - возмутилась участница сообщества "Мой Туапсе" "ВКонтакте" Olga Mikhaylovna.

"Долго ехал. Все ямы объехал. И уже все контролируют", - иронизирует Котэ Фауста в Telegram-канале "Мой Туапсе".

"Сейчас перед камерами покрасуется, Путину доложит, что все под контролем, и все, показушники! Где ты был 16-го и 20-го числа, Ваше величество?" - возмутился Дмитрий.

"Если бы он приехал 16-го числа, когда это началось, сообщил бы в Москву, что есть пробел по защите города и нужно укрепление воздушного пространства, то не было бы и повторного нападения 20-го числа, и не погибла бы девочка, и третьего бы нападения, может быть, не было бы. А он только сейчас приехал, не очень хорошо. Погибшие люди как минимум на его совести, он руководитель края", - считает пользователь Iiiii.

"Раз еще едет Куренков, значит, уже ЧП федерального масштаба, и он должен был приехать первым, чтобы не спросили - а ты вообще был там, и где ты?" - написал Евгений.

"Чисто прошвырнулся, чтобы отчитаться наверху. Да, был, да, видел. Все под контролем. Под контролем льется горящая нефть по улицам", - негодует пользователь Vishnya Zimnyaya.

Пожар на морском терминале опасен выбросом продуктов горения, которые канцерогенны и токсичны. "Нефтяной дождь", прошедший в Туапсе, снизил содержание вредных веществ в воздухе, но привел к загрязнению почвы, подчеркнули ранее экологи.

Участники туапсинского сообщества "ВКонтакте" также раскритиковали комментарий путинского пресс-секретаря Дмитрия Пескова о том, что нефть в загоревшихся хранилищах Туапсе предназначалась для экспорта. "Песков также подчеркнул, что такими ударами киевский режим усугубляет дефицит нефтепродуктов на мировых рынках и провоцирует их дестабилизацию", - информировало РИА "Новости".

"То есть в такой момент главное - это мировой рынок и дефицит нефтепродуктов? Серьезно? А то, в какой ситуации мы оказались, природа, никого не волнует? Власти больше переживают о том, насколько опустеют их карманы и как это скажется на ценах, чем о безопасности и жизни людей", - констатировала Alina Orlova.

"Экологическая катастрофа, животные гибнут, люди травятся, не могут спокойно жить, а они все про бабло!" - возмущается Elena Kalustova.

Туапсинцы недовольны эвакуацией в здание школы

"В районе полупустые пансионаты, пенсионеры и дети невыпускных классов вполне себе могут там переждать! Заодно государство пансионат поддержит финансово выделением средств для эвакуированных из зоны ЧС", - написала пользователь Viktoria в Telegram-канале "Мой Туапсе".

"А почему беженцев размещали в отелях и санаториях, еще и деньги платили, а своих - в школах на полу?" - поинтересовалась Yulia. "Я тоже не пойму, у на, что гостиниц и пансионатов нет, чтобы людей расселить пострадавших?! Что за пункт размещения в школе?! Абсурд какой-то. Как там спать, питаться?" - поддержала Helga M.

"Пансионаты все частные, и за них платить надо, а школы государственные - там бесплатно. Вот она и разница!" - выдвинул версию Александр.

Пожар в Туапсе наблюдают жители других городов Кубани

По словам очевидцев, дым от пожара в Туапсе виден с курорта Красная Поляна. Кадры были сделаны на максимальной высоте. Туристы рассказали, что три дня назад дыма видно не было, его заметили только сегодня, сообщили "Осторожно, новости".

Эколог Георгий Каваносян в своем Telegram-канале также приводит несколько сообщений от очевидцев, наблюдающих столбы дыма из других населенных пунктов Кубани, в том числе из Сириуса и Красной Поляны. По его информации, дым из Туапсе также "дошел до Горячего Ключа и виден из Краснодара".

"Дым из Туапсе заметен в Архипо-Осиповке, а отчетливый запах гари начинается от 20 км до Джубги, сообщают местные", - написал, в частности, он.

"Кавказский узел" также писал, что 24 апреля, после прорыва боновых заграждений из-за подъема уровня воды в реке Туапсе произошел разлив нефтепродуктов в Черное море. Власти объявили выбросы "локальными", однако нефтепродукты распространились на близлежащие поселки. Мазут растекся на значительной территории, а убирают его в основном добровольцы, рассказали 26 апреля "Кавказскому узлу" местные жители. Пятно нефтепродуктов, попавших в Черное море после атаки БПЛА в Туапсе, расширяется, и экологические перспективы для побережья не радужные, как и перспективы курортного сезона, указали ученые.