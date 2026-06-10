Суд встал на сторону дольщиков в споре с застройщиком сочинского апарт-отеля

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Кассационный суд утвердил решение отказать компании-застройщику апарт-отеля "Горизонт" в Сочи в попытке аннулировать 886 договоров участия в долевом строительстве. Застройщик настаивал, что деньги, полученные от дольщиков, присвоил себе бывший директор Анзор Пруидзе, осужденный за мошенничество.

Как писал "Кавказский узел", в апреле 2022 года суд приговорил владельца и гендиректора сочинской стройкомпании "Юг-строй" Анзора Пруидзе к семи годам лишения свободы и штрафу в 500 тысяч рублей, признав его виновным в мошенничестве с деньгами кредитора. Суд пришел к выводу, что он и пять других подсудимых привлекали деньги дольщиков для строительства ряда ЖК, в том числе апарт-комплекса "Горизонт". В июле того же года апелляционная инстанция сократила на два месяца срок наказания Пруидзе, а в декабре суд в Сочи вынес оправдательный приговор, признав его невиновным. В мае 2024 года застройщик Анзор Пруидзе был приговорен к пяти годам и двум месяцам колонии, будучи признанным виновным в мошенничестве с деньгами кредитора.

Четвертый кассационный суд в Краснодаре встал на сторону дольщиков апарт-комплекса "Горизонт" в Сочи и отказал компании "Альбатрос" в аннулировании 886 договоров участия в долевом строительстве. Компания-застройщик настаивала, что средства по сделке были присвоены бывшим директором и учредителем Анзором Пруидзе, пишет 9 июня "Коммерсант".

После ареста Пруидзе строительство апарт-отеля остановилось. Компания "Альбатрос" ссылалась на приговор Хостинского районного суда Сочи по делу Пруидзе, который установил факт хищения средств собственников на сумму 569 миллионов рублей, и требовала расторгнуть обязательства перед покупателями. Суды двух инстанций пришли к выводу, что факт оплаты по договорам подтвержден, а уголовный приговор не отменяет гражданско-правовые обязательства застройщика. К такому же выводу пришел и кассационный суд. В настоящее время строительство комплекса продолжается.

В 2015 году суд в Сочи признал Анзора Пруидзе виновным по делу вице-мэра Олега Вронского, выдавшего разрешение на строительство с нарушениями норм. Тогда застройщика оштрафовали на 80 тысяч рублей. В июне 2019 года Пруидзе осудили по трем уголовным статьям – он получил пять лет колонии, на его имущество был наложен арест.

Советы для тех, кто стал жертвой обмана при долевом строительстве или хочет обезопасить себя от подобных проблем, собраны "Кавказским узлом" в материале "Дольщики: юристы советуют, как избежать обмана".

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