02 декабря 2023, 14:25

Сочинский застройщик Пруидзе оправдан по делу о мошенничестве

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Сочи вынес оправдательный приговор застройщику Анзору Пруидзе, признав его невиновным в мошенничестве с деньгами кредитора.

Как писал "Кавказский узел", в апреле 2022 года Хостинский райсуд приговорил владельца и гендиректора сочинской стройкомпании "Юг-строй" Анзора Пруидзе к семи годам лишения свободы и штрафу в 500 тысяч рублей, признав его виновным в мошенничестве. Пять руководителей подконтрольных ему компаний также были признаны виновными по этому делу. В июле того же года апелляционная инстанция сократила на два месяца срок наказания Пруидзе.

По данным суда, в 2013-2018 годах Пруидзе и пять других подсудимых привлекли деньги дольщиков (около миллиарда рублей) для строительства в Сочи ЖК "Туапсинский", а также апарт-комплексов "Фазатрон" и "Горизонт", но не выполнили обязательства по возведению комплексов.

Центральный райсуд Сочи вынес оправдательный приговор застройщику Анзору Пруидзе, обвиненному в мошенничестве, сообщили в объединенной пресс-службе судов Кубани.

"Пруидзе Анзора Зурабиевича по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), оправдать на основании п. 3 ч. 1 ст. 302 УПК РФ - то есть за отсутствием в его действиях состава преступления", - процитировало 1 декабря сообщение ведомства ТАСС.

Пруидзе был арестован в июне 2023 года и обвинен в мошенничестве. Поводом для возбуждения дела стало заявление одного из кредиторов, который предъявил застройщику претензии на 11 миллионов рублей. Пруидзе утверждал, что выполнил обязательства перед кредитором, сообщило агентство.

Летом 2022 года Пруидзе был освобожден из-под стражи, поскольку назначенный срок наказания он отбыл в СИЗО во время следствия, информирует "Кубань 24".

Согласно карточке дела Пруидзе на сайте Центрального райсуда, дело поступило в суд в августе 2023 года. Приговор был оглашен 27 ноября. "Оправдательный приговор, в деянии подсудимого отсутствует состав преступления", - указано в графе "Результат". По состоянию на 14.20 мск, текст приговора в карточке дела не опубликован.

Напомним, в 2015 году суд в Сочи признал Анзора Пруидзе виновным по делу вице-мэра Олега Вронского, выдавшего разрешение на строительство с нарушениями норм. Тогда застройщика оштрафовали на 80 тысяч рублей. В июне 2019 года Пруидзе осудили по трем уголовным статьям – он получил пять лет колонии, на его имущество был наложен арест.

Советы для тех, кто стал жертвой обмана при долевом строительстве или хочет обезопасить себя от подобных проблем, собраны "Кавказским узлом" в материале "Дольщики: юристы советуют, как избежать обмана".

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Примечание:

"Власти Кубани создали госкомпанию для достройки домов дольщиков", "Кубанский застройщик обвинен в обмане дольщиков на миллиард рублей", "Застройщики на Кубани получили реальные сроки за мошенничество".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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