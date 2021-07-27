Шесть застройщиков в Сочи обвинены в обмане дольщиков на 3,4 миллиарда

27 июля 2021, 07:00

В Хостинский райсуд направлено дело шести жителей Сочи и Московской области, которые под предлогом строительства в Сочи двух апарт-отелей и ЖК "Туапсинский" похитили 3,4 миллиарда рублей у 949 жителей Кубани и других регионов, сообщила прокуратура.

Как писал "Кавказский узел", в 2015 году суд в Сочи признал Анзора Пруидзе виновным по делу вице-мэра Сочи Олега Вронского, выдавшего разрешение на строительство с нарушениями норм. В июне 2019 года суд в Сочи также признал виновным главу строительной компании Анзора Пруидзе по трем уголовным статьям. Застройщик был осужден на 5 лет колонии, на его имущество наложен арест. В сентябре 2020 года дольщики жилого комплекса "Театральный" в Сочи, з астройщиком которого выступал Анзор Пруидзе, потребовали остановить снос дома по решению суда.

По версии следствия, в 2013 году 48-летний мужчина создал преступное сообщество и привлек к участию в нем своих знакомых. С июня 2013 года по август 2017 года эти лица под видом строительства на территории Сочи двух апарт-отелей и ЖК "Туапсинский" привлекли денежные средства граждан - участников долевого строительства.

Всего они похитили 3 миллиарда 460 миллионов рублей у 949 жителей Краснодарского края, Москвы и Московской, Новосибирской, Иркутской, Брянской, Владимирской областей и других регионов России, сообщила 26 июля пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Участникам сообщества предъявлено обвинение по части 3 статьи 210 УК РФ (организация преступного сообщества или участие в нем с использованием своего служебного положения) и части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение), сказано в сообщении на сайте Генпрокуратуры России.

По части 3 статьи 210 УК РФ об организации преступного сообщества предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет, а по части 4 статьи 159 УК РФ о мошенничестве, совершенном в особо крупном размере - лишение свободы на срок до 10 лет.

Чтобы возместить причиненный ущерб, на имущество обвиняемых и связанных с ними людей наложен арест на общую сумму свыше 3,5 миллиарда рублей. Руководитель преступной группы находится под стражей. Уголовное дело направлено в Хостинский районный суд Сочи.

Застройщиком ЖК "Туапсинский" является ООО "Ново-Градъ", зарегистрированное в 2012 году в Сочи. Его учредители - Анзор Пруидзе и Александр Кожукалов. Согласно последним доступным данным, в 2018 году компания получила убыток в 124 миллиона рублей, выручка составила 144 миллиона рублей, сообщило 26 июля РБК.

Обвинение предъявлено сочинскому застройщику Анзору Пруидзе, уточнил 26 июля "Коммерсант". В октябре 2020 года Арбитражный суд Краснодарского края признал владельца и гендиректора сочинской строительной компании "Юг-строй" Анзора Пруидзе банкротом, напомнило издание.

В статье "Дольщики: юристы советуют, как избежать обмана" в разделе "Справочник" на "Кавказском узле" размещены советы для тех, кто стал жертвой обмана при долевом строительстве или хочет обезопасить себя от подобных проблем.