Дольщикам ЖК "Театральный" отказано в проведении митинга в центре Сочи

21 сентября 2020, 04:31

Мэрия Сочи отказала дольщикам ЖК "Театральный", часть которого подлежат сносу по решению властей, в проведении митинга возле памятника Ленину и предложила провести его в гайд-парке в Хосте. Дольщики отказались от предложения мэрии и обратились к Владимиру Путину с просьбой решить судьбу их дома.

Как писал "Кавказский узел", дольщики жилого комплекса "Театральный" в Сочи потребовали остановить снос дома по решению суда. Они анонсировали акцию протеста против сноса дома.

Сообщение от сочинских дольщиков пришло на sms-сервис "Кавказского узла" 15 сентября. "Мы 237 семей дольщиков объекта в Сочи, Курортный проспект, 71 просим придать огласке нашу проблему. Наш дом сносят незаконно!" - написали авторы сообщения. Пользователи WhatsApp могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram - на тот же номер или писать @Caucasian_Knot

Дольщики города Сочи сообщили, что 20 сентября они получили отказ в проведении акции у памятника Ленина против сноса их дома. При этом им предложен провести митинг в гайд-парке в Хосте, с чем они категорически не согласны.

«Мы подали заявку на 26 сентября на митинг у памятника Ленину. Но нам митинг не согласовали, сказав, что там будут проводиться какие-то работы», - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" дольщица Татьяна Лупарева.

Сотрудник мэрии Сочи подтвердил корреспонденту "Кавказского узла", что в проведении митинга дольщикам отказано.

По поводу сноса дома сотрудница пресс-службы мэрии Сочи Ирина Садчикова-Попко со ссылкой на заместителя начальника управления муниципального земельного контроля администрации Сочи Аслана Ачмизова, рассказала, что по решению суда демонтируются лишние этажи высотки в центре Сочи.

"«В разрешении на строительство, полученном застройщиком в 2012 году, высотность здания была всего пять этажей. Однако он не стал на этом останавливаться и продолжил работы на объекте. Ситуация была своевременно зафиксирована профильным управлением администрации города, было направлено исковое заявление в суд с требованием прекратить строительство. Однако, пока шли судебные тяжбы, здание уже стало 13-этажным. В 2015 году суд обязал застройщика привести объект в соответствии с параметрами выданного разрешения на строительство путём демонтажа незаконно возведённых конструкций с шестого по 13 этаж. В связи с тем, что застройщик длительное время решение суда не исполнял, администрацией города Сочи в установленном законом порядке привлечена подрядная организация. Работы производятся за счёт подрядчика, в дальнейшем он имеет право взыскать понесённые расходы уже с застройщика в судебном порядке", - рассказала представитель пресс-службы мэрии.

Она так же отметила, что "денежные средства граждан в строительство этого объекта не привлекались, договоры долевого участия не зарегистрированы".

"Права на объект не регистрировались. Что касается безопасности подобных объектов, то с учётом того, что застройщик при возведении объекта отклоняется от параметров выданного разрешения, то уже никто не может гарантировать безопасность и устойчивость конструкций и соответствие всем предъявляемым требованиям подобного рода объектов», - отметила Ирина Садчикова-Попко, цитируя Ачмизова.

Дольщики не согласны с мнением чиновников, будучи уверены в том, что их дом построен по всем правилам и должен быть узаконен. Они утверждают, что в 50 метрах от их дом построен аналогичный который был узаконен по мировому соглашению с мэрией Сочи.

Дольщики записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину с просьбой сохранить их дом. Оно было опубликовано на Youtube-канале "Просто новости" 12 сентября, по данным на 04.00 мск сегодня, 21 сентября ролик набрал 4219 просмотров и 68 комментариев.

Татьяна Лупарева из Новосибирска заявила корреспонденту "Кавказского узла", что "от чиновников есть разрешительные документы (на строительство дома), и они не могли не видеть, что идет стройка и распродажа квартир в этом доме". Она приобрела недвижимость в 2012 году, но до сих пор не может въехать в свою квартиру. При этом Лупарева отметила, что не имеет претензий к застройщику.

С ней, однако, не согласна Марина Козуб из Хабаровска, которая заявила, что застройщик продал ей квартиру в 2014 году на 14 этаже, а потом выяснилось, что "у него разрешение на строительство всего на пять этажей".

"Причем он обманул меня, что продает якобы квартиру, а на самом деле это гостиничный номер, апартаменты, где пребывание может быть только временным, как в гостинице и постоянной регистрации в этих домах нет. А это значит, что ребенка нельзя устроить в школу, нельзя быть привязанным к какой-либо поликлинике, нельзя получать социальные льготы и быть жителем города со всеми правами. Как я поняла, квартиры в апартаментах скупают те приезжие, кому регистрация не нужна. Они берут нежилые апартаменты, чтобы сдавать их и наживаться, не работать, а просто жить за счет сдачи апартаментов отдыхающим. Практически у всех дольщиков есть жилье в Сочи либо по месту постоянного жительства в других регионах. Я, естественно, узнав об этом, возмутилась, так как продала свое последнее жилье в Хабаровске и приехала в Сочи с ребенком-инвалидом", - рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Она отметила, что обращалась в различные инстанции, но должной реакции так и не дождалась.

Дольщик из Северной Осетии Сослан Тикаев ждет квартиру, по его словам, уже семь лет. "Я слышал, что дольщики собрались проводить митинг, но им не разрешили. Что делать - я не знаю», - признался он корреспонденту "Кавказского узла".

По словам Татьяны Лупаревой, "в настоящий момент вынесено решение суда о приостановке сноса здания до следующего разбирательства в суде, поэтому снос незаконен". "Мы надеемся в суде отменить снос верхних этажей здания, и нам не ясно, что за фирма работает на сносе здания, есть ли у нее проект сноса, так как при таком сносе, который идет, могут быть повреждены конструкции всего дома», - считает она.

Лидер движения "За Сочи" Елена Негоруца рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что в 2011 году сочинские активисты выступили против строительства многоэтажки на перекрестке улиц Театральной и Соколова.

"Мы знали уже тогда, что опять будут самострои, полное бездействие чиновников и будут обманутые дольщики. Мы выступали единым фронтом, все активисты Сочи за сохранение знаменитого кафе-ресторана «Театральное», которое являлось визитной карточкой Сочи, за сохранение парка. Были написаны десятки писем с требованием прекратить застройку. Но нас никто не услышал, а теперь, когда сотни людей со всей России потеряли свои деньги, вложив в апартаменты деньги, здание на углу Театральной сносят после 10 лет строительства", - рассказала она, добавив, что при этом аналогичное здание было узаконено через суд.

По словам жителя улицы Соколова Александра Власова, при строительстве многоэтажки были вырублены зеленые насаждения. "Обращения к чиновникам ни к чему не приводили, активно распродавались квартиры в этих гостиницах, что было обманом. Я дошел до Верховного суда, но все было напрасно", - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По мнению Власова, у застройщика "были очень высокие покровители, которые и поддерживали его, но сейчас он стал не нужен, так как денежные потоки прекратились вместе с дольщиками, которые купили самострои в двух домах".

По словам адвоката Александра Енина, «бесконтрольный приток в город людей с разных уголков страны и застройка курорта жилыми самоволками с нарушением всех норм и правил ведет к полному уничтожению Сочи как курорта».

"Сочи, чтобы сохранить свой статус и репутацию, необходимо прекратить любое строительство и возродить миграционную комиссию, которая бы рассматривала вопросы обоснованности переезда на ПМЖ граждан из других населенных пунктов страны. Необходимо возрождение института прописки, без которого невозможен контроль на территории России за любой сферой деятельности населения страны", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Енин считает, что дома, которые были построены с нарушением закона, должны быть снесены, а обманутым покупателям следует возместить деньги за счет чиновников, которые давали разрешения на строительство. «Для этого дольщики должны обращаться с заявлениями в следственные органы с требованием возбуждения уголовных дел против конкретных чиновников, которые ставили свои подписи под выдачей незаконных разрешений на стройки на жилье в местах, не предназначенных для этого, и затем подавать гражданские иски о компенсации им потерянных средств".

Аналогичного мнения придерживается юрист Роман Шикарев, который считает, что у покупателей самостроев нет шансов узаконить их, так как такие дома "стоят в зонах, не предназначенных для постоянного жилья.

"В ЖК «Театральный», который, по факту, является гостиницей апартаментного типа, даже нет детской площадки. Поэтому это никак не ЖК, а обыкновенный самострой», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".