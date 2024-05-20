Сочинский застройщик Пруидзе приговорен к сроку в колонии

20 мая 2024, 14:46

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Суд в Сочи приговорил застройщика Анзора Пруидзе к пяти годам и двум месяцам колонии, признав его виновным в мошенничестве с деньгами кредитора.

Как писал "Кавказский узел", в феврале коллегия Краснодарского краевого суда отменила оправдательный приговор сочинскому застройщику Анзору Пруидзе и вернула дело на рассмотрение Центрального райсуда Сочи в ином составе.

В апреле 2022 года суд приговорил владельца и гендиректора сочинской стройкомпании "Юг-строй" Анзора Пруидзе к семи годам лишения свободы и штрафу в 500 тысяч рублей, признав его виновным в мошенничестве с деньгами кредитора. Пять руководителей подконтрольных Пруидзе компаний также были признаны виновными по этому делу. В июле того же года апелляционная инстанция сократила на два месяца срок наказания Пруидзе, а 2 декабря 2023 года суд в Сочи вынес оправдательный приговор, признав его невиновным.

Сегодня Центральный райсуд Сочи повторно рассмотрел дело Анзора Пруидзе, обвиняемого по части 4 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение", предусматривает до 10 лет лишения свободы), сообщает в своем телеграм-канале объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

"Анзор Пруидзе признан виновным, окончательно ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет 2 месяца с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в публикации.

Напомним, по данным суда, в 2013-2018 годах Пруидзе и пять других подсудимых привлекли деньги дольщиков (около миллиарда рублей) для строительства в Сочи ЖК "Туапсинский", а также апарт-комплексов "Фазатрон" и "Горизонт", но не выполнили обязательства по возведению комплексов.

В 2015 году суд в Сочи признал Анзора Пруидзе виновным по делу вице-мэра Олега Вронского, выдавшего разрешение на строительство с нарушениями норм. Тогда застройщика оштрафовали на 80 тысяч рублей. В июне 2019 года Пруидзе осудили по трем уголовным статьям – он получил пять лет колонии, на его имущество был наложен арест.

Советы для тех, кто стал жертвой обмана при долевом строительстве или хочет обезопасить себя от подобных проблем, собраны "Кавказским узлом" в материале "Дольщики: юристы советуют, как избежать обмана".

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