Отменен оправдательный приговор Анзору Пруидзе

11 февраля 2024, 02:56

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Дело застройщика Анзора Пруидзе, который в конце прошлого года был признан невиновным в мошенничестве, направлено обратно в Центральный районный суд Сочи для рассмотрения в ином составе суда.

Как писал "Кавказский узел", в апреле 2022 года Хостинский райсуд приговорил владельца и гендиректора сочинской стройкомпании "Юг-строй" Анзора Пруидзе к семи годам лишения свободы и штрафу в 500 тысяч рублей, признав его виновным в мошенничестве. Пять руководителей подконтрольных ему компаний также были признаны виновными по этому делу. В июле того же года апелляционная инстанция сократила на два месяца срок наказания Пруидзе. 2 декабря 2023 года суд в Сочи вынес оправдательный приговор Пруидзе, признав его невиновным в мошенничестве с деньгами кредитора.

По данным суда, в 2013-2018 годах Пруидзе и пять других подсудимых привлекли деньги дольщиков (около миллиарда рублей) для строительства в Сочи ЖК "Туапсинский", а также апарт-комплексов "Фазатрон" и "Горизонт", но не выполнили обязательства по возведению комплексов.

Судебная коллегия по уголовным делам Краснодарского краевого суда отменила оправдательный приговор сочинскому застройщику Анзору Пруидзе, пишет 9 февраля KubanPress со ссылкой на сообщение объединенной пресс-службы судов Краснодарского края.

Дело Пруидзе направлено обратно на рассмотрение Центрального районного суда Сочи в ином составе, информирует ТАСС.

Напомним, в 2015 году суд в Сочи признал Анзора Пруидзе виновным по делу вице-мэра Олега Вронского, выдавшего разрешение на строительство с нарушениями норм. Тогда застройщика оштрафовали на 80 тысяч рублей. В июне 2019 года Пруидзе осудили по трем уголовным статьям – он получил пять лет колонии, на его имущество был наложен арест.

Советы для тех, кто стал жертвой обмана при долевом строительстве или хочет обезопасить себя от подобных проблем, собраны "Кавказским узлом" в материале "Дольщики: юристы советуют, как избежать обмана".

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