Нальчане самостоятельно убрали мусор у реки Нальчик

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Жители Нальчика собрали несколько мешков мусора на территории, прилегающей к одноименной реке. Пользователи соцсети, комментируя публикацию об этом, раскритиковали чиновников за отсутствие контроля и предложили штрафовать тех, кто мусорит.

Как информировал "Кавказский узел", жители Кабардино-Балкарии периодически жалуются на проблему с мусором. Так, в конце июня жители Прохладного рассказали, что мусор с некоторых площадок для сбора отходов не вывозится месяцами. По их словам, на пересечении Коммунистической улицы и Красного переулка мусор не вывозили с начала марта и как минимум до 27 июня.

Одна из нальчанок рассказала о том, что ее возмутил мусор вдоль реки Нальчик. Вместе со знакомыми они убрали территорию около реки, собрав несколько мешков мусора. Рассказ нальчанки опубликовал Instagram-паблик chp.nalchik.

"Мы прошли вдоль речки метров 10 и собрали пять больших мешков мусора. Хотелось бы обратиться к тем, кто сам там отдыхает. Следите за чистотой в городе и на природе", – приведены в посте слова жительницы Нальчика.

К публикации прикреплен ролик, на кадрах которого показаны пластиковые пакеты, лежащие на земле. Автор ролика уточнил, что на кадрах видео показана территория у реки Нальчик.

Этот пост в Instagram-паблике chp.nalchik, на который подписаны около 516 тысяч пользователей, на 07.50 мск 25 июля набрал 431 отметку "Нравится" и 210 комментариев. Часть пользователей раскритиковала чиновников.

"Тысячный раз пишу: у нас много участковых – обяжите их в летний сезон брать на заметку паспорт одного человека из отдыхающих на природе и, если останутся мусор и бутылки, выписывать штраф", – предложила rakhimatkarazhaeva.

"Надо штрафовать, а полиция вместо прогулок по парку пусть ходит по руслу речки", – написал alim_8752.

"К сожалению, бесполезно совестить людей. Тут только жесткие санкции: либо экопатруль, либо на каждом дереве камеру повесить – по-другому с нашими людьми, видимо, нельзя", – считает asya_592.

Другие участники обсуждения связали проблему с отсутствием мусорных контейнеров и работой городских служб.

"Если бы поставили мусорные баки повсюду, таких проблем не было бы. Я сама тоже убирала, и приходилось вывозить в город, чтобы выбросить в контейнеры. Очень неудобно", – подчеркнула raziikshogenova.

"Пару баков пусть хотя бы на речке поставят. Ни одного мусорного бака по всей реке", – сказано в комментарии nalchik000007.

Напомним, с 15 мая в Кабардино-Балкарии действует новый региональный оператор по вывозу мусора "Экотехпром". Однако жители республики, ранее сообщавшие о проблемах с вывозом мусора, рассказали корреспонденту "Кавказского узла", что принципиального улучшения ситуации после начала работы нового оператора пока не произошло. Прежний оператор ООО "Экологистика" фактически стал банкротом, отметил 10 июня "Коммерсант".

"Кавказский узел" также писал, что нальчане регулярно жалуются на состояние городской инфраструктуры и зданий. Так, 16 июня жильцы аварийного общежития в Нальчике попросили главу Следкома Алексанра Бастрыкина вмешаться в ситуацию с расселением. Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу в связи с проволочками с расселением жильцов этого дома.