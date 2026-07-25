Отставка Даниеляна обострила вопрос о роли представительства Нагорного Карабаха в Армении

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На фоне отставки председателя парламента Нагорного Карабаха Ашота Даниеляна общественные деятели и беженцы задаются вопросом, кто должен защищать их права в Армении и насколько качественно это делают нынешние политики.

Бывшие руководители непризнанной Нагорно-Карабахской Республики с осени 2023 года фактически не контролируют ситуацию в Нагорном Карабахе. После массового выезда жителей Нагорного Карабаха в Армению президент непризнанной республики подписал указ о прекращении ее существования, госслужащие были уволены, однако высшие руководители продолжили работу в Ереване.

2 июля председатель парламента Нагорного Карабаха Ашот Даниелян подал в отставку. В своем заявлении он отметил, что такое решение было принято «после долгих размышлений, обсуждений и совещаний». «Когда 21 мая 2025 года я занял эту должность, я сделал это не из личных интересов, политических амбиций или стремления занять высокий пост. Моей целью было не допустить, чтобы вопрос сохранения государственных институтов остался без внимания, особенно в тот момент, когда преемственность государственных структур Арцаха (Нагорного Карабаха), политический голос нашего народа и защита его прав оказались под серьезной угрозой», - написал Даниелян в заявлении, опубликованный на странице Национального собрания в соцсети Facebook*.

Свою отставку Даниелян объяснил тем, что на его решение «повлияли искусственно созданные в последнее время вокруг моей личности разговоры, необоснованные обвинения и клевета». «Я не хочу, чтобы целенаправленная кампания против меня каким-либо образом бросала тень на Республику Арцах (Нагорный Карабах), ее государственные институты и авторитет Национального собрания», - отметил он.

Ранее, 17 июня Ашот Даниелян выступил с заявлением на той же странице в социальной сети, где назвал «непроверенными публикациями и предметом политических спекуляций» его связь с карабахской ЗАО «Арцахфрут» и денежных средств этой компании. В своем заявлении Даниелян обещал, что «в ближайшие время будет сформирована специальная комиссия, перед которой будет поставлена задача всесторонне изучить расходы государственного бюджета Республики Арцах (Нагорного Карабаха) за 2023 год, а также все обстоятельства, связанные с целевым использованием указанных денежных средств»

В представительстве Нагорного Карабаха в Ереване отметили, что информации о создании комиссии пока нет. «В настоящее время исполняющим обязанности председателя Национального собрания Арцаха считается заместитель председателя парламента Гагик Багунц, член фракции «Единая Родина»», - сообщили 24 июля корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе представительства Нагорного Карабаха.

Там же процитировали официальную позицию, что Национальное собрание и правительства Нагорного Карабаха являются «действующими госорганами в изгнании», и что «сохранение государственных институтов Республики Арцах – это залог будущих переговоров и защитой прав беженцев». Далее в службе отметили, что парламент Нагорного Карабаха продолжает функционировать в здании представительства в Ереване.

Представительство Нагорного Карабаха в Ереване находится по адресу: административный район Арабкир, улица Наири Заряна, 17/2. С 2007 года здание представительства, зарегистрированное как право собственности как недвижимость правительства Нагорно-Карабахской республики, функционировало, как посольство в Армении. После депортации народа Нагорного Карабаха в сентябре 2023 года в здании разместились государственные институты, офис омбудсмена, телевидение, Общественный совет. В 2025 году Генеральная прокуратура Армении подала иск в Административный суд против Комитета кадастра с требованием признать недействительной регистрацию права собственности на здание с требованием вернуть здание правительству Армении.

«26 мая решением председателя Административного суда республики Армения удовлетворен иск Генеральной прокуратуры РА, а государственная регистрация права собственности Республики Арцах на здание Представительства Арцаха признана недействительной», - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Роман Ерицян.

Он отметил, что «данное решение обжаловано в Апелляционном административном суде Республики Армения».

«Вопрос представительства Арцаха (Нагорного Карабаха) в Ереване касается не только судьбы здания или имущества, но и сохранения структуры, представляющей интересы арцахцев (карабахцев)», - заявил корреспонденту "Кавказского узла" госминистр Нагорного Карабаха Нжде Искандарян.

До тех пор, пока остаются нерешенными вопросы, связанные с правами жителей Арцаха, сохраняется необходимость в существовании структур, представляющих их интересы

«После вынужденного переселения жителей Арцаха в Армению и другие страны остается актуальной необходимость в структуре, которая занималась бы вопросами защиты их прав, представляла их интересы и координировала работу по решению существующих проблем, возможностью представлять интересы арцахцев, сохранять общественную и правовую преемственность. До тех пор, пока остаются нерешенными вопросы, связанные с правами жителей Арцаха, сохраняется необходимость в существовании структур, представляющих их интересы», - подчеркнул Искандарян.

«Не исключаю, что власти Армения используют всевозможные способы и механизмы для того, чтобы ликвидировать даже остатки государственных органов республики Арцах. В свою очередь, Национальное собрание Арцаха должна осознать, что организация выборов нового председателя парламента является его ответственностью, обязанностью и неотъемлемой частью его деятельности. Общественность в ожидании, что они сделают этот шаг», - заявила корреспонденту "Кавказского узла" член Общественного совета Нагорного Карабаха Наре Симонян, комментируя отставку председателя Национального собрания Нагорного Карабаха.

Она добавила, что «Национальное собрание Арцаха является единственным легитимным органом, потому, в сложившейся ситуации нет иной альтернативы, кроме как избрать председателя Национального собрания».

Общественно-политический деятель, лидер Революционной партии Арцаха (Нагорного Карабаха) Артур Осипян выразил непонимание, почему до сих пор нет разговоров о планах, что предстоят выборы председателя парламента и не озвучиваются предполагаемые кандидаты на пост председателя парламента.

Нынешний состав парламента необходимо пересмотреть, так как они ничего не делали и не делают для народа

По его словам, «НС Арцаха (Нагорного Карабаха) необходимо сохранить как единственный легитимный институт, оно остается единственным коллективным представительным органом народа». «Однако нынешний состав парламента необходимо пересмотреть, так как они ничего не делали и не делают для народа. Я сомневаюсь, что у них будет достаточно политической воли сделать какие-то шаги. Даже после исхода все их заявления, обращения, выступления не соответствовали требованиям народа Арцаха», - заявил Осипян корреспонденту "Кавказского узла".

Опрошенные корреспондентом "Кавказского узла" беженцы из Нагорного Карабаха высказали свое мнение относительно работы парламента. Опрос не носит репрезентативный характер и отражает лишь частные мнения респондентов.

Печально осознавать, что многие доверяли этим людям, уважали их и надеялись на них

Беженка из Степанакерта Сусанна Шахбазян заметила, что после исхода из Нагорного Карабаха карабахские власти не удосужились скоординировать работу, в итоге тысячи семей оказались без должного внимания и поддержки. «Многие обещания, звучавшие до выборов, так и остались невыполненными, а люди, рассчитывающие на поддержку, были вынуждены в значительной степени полагаться друг на друга. Именно простые жители Арцаха зачастую помогали друг другу гораздо больше, чем те, кто должен был заниматься организацией этой работы. Печально осознавать, что многие доверяли этим людям, уважали их и надеялись на них. К сожалению, их бездействие продолжается сейчас, поэтому многие не понимают, зачем такие депутаты. Желательно, чтобы были выборы, были избраны новые лица, которые действительно что-то делали для людей за эти три года», - отметила женщина.

Гарик Саркисян из Степанакерта считает, что «нельзя допустить, чтоб представительство Нагорного Карабаха было уничтожено». «Тот, кто желает это, должен понимать, что поддерживает окончательное уничтожение Арцаха, и этим поддерживает действия властей Армении и Азербайджана. Поэтому надо требовать, чтобы члены парламента Арцаха, особенно те, которые не имеют социальных проблем, добросовестно работали. Мы должны быть едины, едины в борьбе против внутренних и внешних турок», - сказал мужчина.

Анжела Саргсян заявила, что заметила, «что когда у Арцаха был государственный бюджет и большие финансовые возможности, депутаты, правительство, провластный общественный сектор, говорили о патриотизме». «Сейчас я не могу сказать, что меня сильно трогает, что жители Арцаха останутся без представительства в Ереване. Однако я понимаю, что необходимо, чтобы наши институты сохранились, потому что верю, что переговоры по карабахской проблеме возобновится и будет возвращение. Другое дело, что я желаю видеть новых деятелей, которые были с людьми эти три года. А нынешние так называемые депутаты потеряли доверие народа», - сказала женщина.

Артем Балаян выразил мнение, что представительство Нагорного Карабаха и парламент Нагорного Карабаха необходимо сохранить. По его словам, «надо добиться, чтобы они работали, а не пиарились, как представители народа», и добавил, что «выборы нового председателя парламента необходимы, в противном случае у властей Армении появится очередной повод унизить арцахцев».

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