Информацию о сносе символа Карабаха назвали фейком

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Информация о сносе азербайджанцами памятника «Мы — наши горы» в Степанакерте не подтверждена, но это не значит, что угрозы монументу нет, заявили Офис омбудсмена культурного наследия и Агентство развития культуры и туризма Нагорного Карабаха. Изображение, на котором показан процесс сноса, сгенерировано при помощи искусственного интеллекта.

Как писал "Кавказский узел", карабахские историки и активисты неоднократно сообщали о разрушении в Азербайджане исторических зданий и памятных сооружений. Однако в этих сообщениях речь шла о древних памятниках. 4 мая организация Caucasus Heritage Watch сообщила о том, что в Степанакерте (азербайджанское название - Ханкенди) разрушен мемориал жертвам геноцида армян, установленный в 2015 году.

Нагорно-Карабахская республика (Арцах) - непризнанное государство на территории, которая несколько десятилетий была ареной межэтнических столкновений и конфликтов между Арменией и Азербайджаном. Осенью 1991 года НКР объявила о своей независимости, а в сентябре 2023 года - о прекращении своего существования, говорится в справке "Кавказского узла" "Начало и конец непризнанной Республики Арцах".

Данные о сносе памятника «Мы — наши горы» не имеют подтверждения

Информация о сносе азербайджанцами памятника «Мы — наши горы» в Степанакерте не подтверждена, заявили Офис омбудсмена культурного наследия Арцаха и Агентство развития культуры и туризма Арцаха.



В соцсетях распространилась фотография, на основании которой пользователи утверждают, что азербайджанские силы с применением строительной техники разрушают один из главных символов Арцаха.



Авторы заявления призвали общественные организации и пользователей соцсетей не распространять непроверенную информацию и дождаться официального подтверждения.



Такие публикации могут оказать серьезное психологическое воздействие на насильственно перемещенных арцахских армян и армянское общество, отметили в структурах, пишет Armenia Today.

"Распространение подобной непроверенной информации может создать угрозы и для самих объектов культурного наследия. Неподтверждённые публикации могут привлечь неоправданное внимание к конкретному памятнику или культурной ценности и в некоторых случаях повысить риски дальнейшего вандализма, повреждения или уничтожения", - говорится в заявлении, которое опубликовало издание "Еркамас".

Журналисты подтвердили фейковость изображения

Изображение впервые было опубликовано на азербайджанской странице «Xankəndililər» в Facebook*. Сопроводительный пост на азербайджанском языке гласит: «Оставить или снести?» То есть, изображение изначально было опубликовано не как подтверждение уже произошедшего факта, а как вопрос. Попав в армянские социальные сети, фотография была вырвана из первоначального контекста и представлена ​​как реальное доказательство продолжающегося сноса, пишет CivilNet.

Издание привело сравнения изображения из азербайджанского паблика и реальной фотографии памятника и заключило, что изображение сгенерировано ИИ. "На реальной фотографии отчетливо видно, что ступени от постамента памятника начинаются значительно раньше. Искусственный интеллект, чтобы разместить на изображении тяжелый экскаватор и обеспечить его «устойчивость», «стер» реальную кривизну ступеней, превратив участок в неестественно широкую и плоскую мостовую. Также видно, что на мостовой лежат камни, якобы оторванные от памятника. При этом совершенно непонятно, от какой части они были оторваны, поскольку на фотографии на статуе не видно соответствующих повреждений или отверстий. Кроме того, такого узорчатого участка на памятнике просто не существует. Более того, якобы отколотый участок памятника явно неестественный. Срез головы «Дедушки» имеет вид цифровых, ступенчатых зигзагов. Природный камень не может расколоться с такой геометрической правильностью при физическом воздействии", - говорится в публикации.

Сервис Hive для обнаружения контента, созданного искусственным интеллектом.заключил, что изображение было сгенерировано с вероятностью 99,7% или выше с использованием искусственного интеллект, говорится в публикации.

По данным на 17.51 мск изображение на странице «Xankəndililər» в Facebook*, на которую подписаны 6,6 тысяч человек, закрыто надписью, сообщающей, что изображение отредактировано "Контент похож на фото, которое независимые эксперты по проверке фактов считают отредактированным", - говорится в сообщении, также приводится ссылка на публикацию Civilnet по данному поводу. Тем не менее, увидеть изображение можно, если нажать на кнопку "Все равно смотреть публикацию".

Памятник «Мы — наши горы» является одним из символов Арцаха и всего армянского культурного наследия региона. Монумент был построен в 1967 году при въезде в город Степанакерт. Его авторы — скульптор и народный художник Армянской ССР Саркис Багдасарян и архитектор Юрий Акопян, пишет Армянский музей.