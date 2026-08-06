Грузинские энергетики отчитались о возобновлении электроснабжения после блэкаута
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Подача электроэнергии в Грузии после масштабного отключения полностью восстановлена.
Как писал "Кавказский узел", вечером 5 августа в Грузии произошло третье за две недели масштабное отключение света. По словам члена Национальной комиссии по регулированию энергетики и водоснабжения Грузии Гиорги Пангани, полное отключение энергосистемы Грузии связано с испытаниями агрегатов Ингури ГЭС. "Целью было выявление и оценка слабых мест в системе с учётом аварий, произошедших 24 и 25 июля. В рамках тестирования, среди прочих мероприятий, предусматривалась работа энергосистемы Грузии в изолированном режиме. Такой режим был связан с определёнными техническими рисками", - сообщил Пангани.
Минэнерго Абхазии также сообщило, что республика "осталась без электроснабжения из-за системной аварии на Ингури ГЭС".
Возобновлена подача электроэнергии в Грузии после блэкаута. В штатном режиме работают все стратегические и жизненно важные объекты и предприятия.
«В Грузии нет ни единого абонента, который остался бы без света», - говорится в сообщении пресс-службы "Государственной электросистемы Грузии" на сайте компании.
Свет погас около 20.10 (19.10 мск) 5 августа, что привело к и перебоям в работе критической инфраструктуры. Электроэнергии не было ни в Тбилиси, ни в других крупных городах страны. На улицах не работали светофоры и уличное освещение. Временно прекратилось железнодорожное сообщение остановился Тбилисский метрополитен. Подача электричества начала постепенно восстанавливаться около 21 часа (20 мск), отмечает ИА «Новости-Грузия».
Ингури ГЭС (Ингурская ГЭС, ИнгурГЭС) – крупнейшая на Кавказе гидроэлектростанция, расположена на реке Ингури. После грузино-абхазского конфликта электростанция оказалась под юрисдикцией Грузии и непризнанной Абхазии. Плотина Ингури ГЭС находится на территории, подконтрольной грузинским властям, управляющий щит – в контролируемом абхазской стороной Галском районе. При этом 100% акций АО "Ингури ГЭС" остались в собственности грузинского государства. Между Абхазией и Грузией существует договоренность о разделе электроэнергии: 40% получает Абхазия, 60% – Грузия, говорится в справке "Кавказского узла" "Ингури ГЭС".
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