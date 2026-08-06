Военный из Волгоградской области убит в зоне СВО
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Илья Рощупкин из Волжского убит в боевых действиях. С начала военной операции официально признаны убитыми как минимум 1822 бойца из Волгоградской области.
Как писал "Кавказский узел", к 3 августа власти и силовики признали убитыми в военной операции на Украине не менее 1821 бойца из Волгоградской области.
Рощупкин родился в Волжском, учился в 22-й школе. С 2004 года проходил подготовку в центре "Витязь". Окончил училище, отслужил в армии, в октябре 2022 года ушёл добровольцем на СВО. Служил разведчиком, был командиром штурмовой группы. Убит 25 февраля 2023 года в Бахмуте. Награждён двумя медалями "За отвагу" и Чёрным крестом ЧВК "Вагнер", сообщила администрация Волжского в Telegram-канале.
Таким образом официально признаны убитыми не менее 1822 бойца из Волгоградской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".
В предыдущий раз о смерти бойцов из Волжского стало известно в конце июня. Тогда власти сообщили, что в военной операции убиты пять бойцов.
Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. Так, мать убитого Дмитрия Уханова рассказала, что искала тело сына четыре месяца, а сотрудники администрации и военкомата узнавали у нее о ходе поисков, ничем не помогая.
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