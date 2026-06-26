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Кавказский узел

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13:39, 26 июня 2026

Пять бойцов из Волгоградской области убиты в военной операции

Передача наград семьям бойцов. Скриншот фото администрации Волжского от 25.06.26, https://t.me/admvol_34/22575?single.

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Андрей Диков, Максим Панченко, Владимир Сапрыкин и еще два бойца из Волжского убиты в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 1809 бойцов из Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", к 23 июня  власти и силовики признали  убитыми в военной операции на Украине не менее 1804 бойцов из Волгоградской области. 

Администрация Волжского отчиталась 25 июня о передаче посмертных наград родным участников военной операции на Украине.

Орденами Мужества посмертно награждены рядовые Андрей Диков, Максим Панченко, Владимир Сапрыкин и ефрейтор Юрий Кузнецов, медали "За отвагу" посмертно удостоен рядовой Валерий Митрофанов, сообщила городская администрация в своем Telegram-канале.

Таким образом, официально признаны убитыми как минимум 1809 бойцов из Волгоградской области.

В марте сообщалось о гибели в зоне СВО Василия Волкова из Волжского.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. "Сотрудники администрации Санкт-Петербурга и военкомата сами у меня узнавали, найдено ли тело моего сына. В январе 2023 года я им сказала в ответ на очередной звонок, что тело найдено и я еду за ним", - рассказала, в частности, мать одного из убитых.

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Автор: Кавказский узел

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