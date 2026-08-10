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Кавказский узел

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19:43, 10 августа 2026

Два бойца из Волгоградской области убиты в зоне СВО

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Сергей Еремин и Михаил Щенников из Камышина убиты в боевых действиях. С начала военной операции официально признаны убитыми как минимум 1825 бойцов из Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", к 7 августа власти и силовики признали убитыми в военной операции на Украине не менее 1823 бойца из Волгоградской области.

О награждении посмертно наградами убитых в военной операции военнослужащих отчиталась администрация Камышина на официальном сайте.

Орден Мужества вручили родным рядового Сергея Еремина, а медаль Жукова передали близким гвардии рядового Михаила Щенникова. Подробности биографий бойцов и их гибели в сообщении власти не привели.

Военнослужащие в зоне СВО. Иллюстрация создана
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Власти признали убитыми в военной операции не менее 9550 бойцов с юга России
Не менее 4755 бойцов из СКФО и 4795 военных из ЮФО официально признаны убитыми в спецоперации на Украине.

Таким образом официально признаны убитыми не менее 1825 комбатантов из Волгоградской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. "Я получаю на двоих несовершеннолетних детей как семья военных пенсионеров всего лишь двенадцать тысяч рублей в месяц", - возмущается супруга Василия Штылуна, получившая за убитого в 2022 году мужа пять миллионов рублей от подразделения "Ветераны".

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Автор: Кавказский узел

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