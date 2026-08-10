Владельцы торговых точек самостоятельно отремонтировали тротуары в Назрани

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Власти Назрани рапортовали, что по поручению мэра владельцы местных торговых точек отремонтировали тротуары, установили бордюры и провели комплексное благоустройство прилегающих территорий.

По данным администрации Назрани, по поручению главы города Руслана Оздоева владельцы местных торговых точек провели работы по благоустройству прилегающих территорий.

"Владельцы коммерческих объектов приводят в порядок прилегающие территории, укладывают асфальт, обновляют пешеходные зоны, устанавливают бордюры и проводят комплексное благоустройство", – сказано в сообщении, опубликованном сегодня в телеграм-канале городской администрации.

Работы ведутся на участке от улицы Осканова до проспекта Базоркина. Именно эта территория является одной из наиболее оживленных частей города, поэтому ее внешний вид имеет особое значение как для жителей, так и для гостей Назрани, подчеркнула мэрия.

"Работа будет продолжена и на других участках. Наша общая задача – сделать Назрань чище, удобнее и красивее, особенно в юбилейный для города год, когда мы отмечаем 245-летие со дня его основания", – сказано в публикации.

"Кавказский узел" также писал, что жители Назрани и Назрановского района периодически жалуются на проблему с благоустройством и разбитой инфраструктурой. Так, в январе 2020 года активисты пожаловались, что футбольное поле в Назрани находится в очень плохом состоянии. За полем должно следить министерство спорта, пояснила мэрия.

В марте 2023 года жители Альтиевского округа Назрани записали видеообращение к властям, в котором пожаловались, что уже несколько дней нет газа, а чиновники не решили проблему.

Жители Назрани также ранее неоднократно жаловались на проблему с водоснабжением. Так, в декабре 2022 года жители села Гейрбек-Юрт Назрановского района пожаловались, что уже три месяца в их домах нет водоснабжения, а чиновники не предпринимают мер. Заведующая сельским медпунктом отметила, что не может принимать пациентов, а глава Гейрбек-Юрта пояснил, что воды нет из-за износа водопровода.

Проблема с подачей воды в Ингушетии является одной из главных, но она решаемая, заявил ранее правозащитник Магомед Муцольгов. "Вот только не видно, чтобы власти пытались бы это сделать. Чтобы ими ни делалось, позитивных изменений нет", – написал он ранее в своем блоге на "Кавказском узле".