Ибрагим Точиев обжаловал арест за неповиновение силовикам

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Житель Ингушетии Ибрагим Точиев, пожаловавшийся Владимиру Путину на избиение силовиками, обжаловал решение суда, который назначил ему арест за неподчинение полицейским.

Как информировал "Кавказский узел", житель Ингушетии Ибрагим Точиев ранее записал видеообращение к президенту России Владимиру Путину и председателю Следкома Александру Бастрыкину с жалобой на то, что силовики провели в его доме обыск и избили его и брата. Силовики, проводившие обыск в доме Точиева, нанесли ему десятки ударов по голове и телу, отметили 4 августа правозащитники.

Ибрагим Точиев обжаловал решение Малгобекского районного суда, который ранее признал его виновным в неподчинении полиции и приговорил к одним суткам ареста, передала сегодня в своем телеграм-канале "Фортанга".

"Я уже обжаловал данное решение, потому что я невиновен. Вместе с адвокатами мы написали заявление в СК и МВД", – привело издание слова Точиева.

Согласно материалам дела, в суде сторона Точиева заявила о применении к нему и его брату Тамерлану излишней силы. В частности, сестра Точиева рассказала, что двое силовиков удерживали Ибрагима, в то время как другие наносили удары по голове и спине. Также она указала, что снимала происходящее на телефон, который силовики изъяли, запись была удалена, полицейские также забрали носители информации с камер видеонаблюдения, сказано в публикации.

Один из сотрудников уголовного розыска на суде заявил, что Точиев при задержании выражался нецензурно и называл силовиков врагами Аллаха, не реагировал на их требования прекратить препятствовать проведению мероприятий, после чего к нему была применена физическая сила.

Напомним, ранее правозащитники сообщили детали избиения Ибрагима Точиева. Мужчина был избит в присутствии многочисленных родственников, наносить удары Точиеву начали после того, как он попросил следователя представиться – тот проигнорировал слова Ибрагима и "молча прошел мимо". Избиение началось у дома и продолжалось по пути в служебный автомобиль. "Сразу после этого момента кто-то из сотрудников нанес мне со спины два последовательных удара ниже затылка, пока я продолжал стоять лицом к стене и меня удерживали по бокам <...> Я шел добровольно, но несколько сотрудников, не знаю и не видел, кто именно, в процессе наносили мне удары в область головы, по почкам, по пояснице – всего около 10-12 ударов", – рассказал Точиев.

В январе текущего года Ибрагим Точиев обратился с жалобой к руководству Следкома, в которой заявил, что чиновники и силовики оказывают давление на его семью, пытаясь выселить ее из дома в селе Верхние Ачалуки. По словам Точиева, сельская администрация незаконно аннулировала документы о праве собственности главы семьи на землю и дом.

Верховный суд Ингушетии в декабре 2025 года отказал в передаче участка и дома в собственность республики, но вместе с тем и не закрепил право собственности Точиева. По его словам, глава села, не дожидаясь решения суда, продолжал приходить к Точиевым с подчиненными и угрожать им силовым выселением, если они сами не освободят дом и землю.

Точиев также ранее рассказал, что за годы судебного разбирательства на его семью оказывали давление разными способами – проводили обыски, вызывали в различные структуры для беседы. В отношении его отца пытались возбудить уголовное дело о мошенничестве, а на него самого завели административное дело.

"Кавказский узел" также писал, что жители Ингушетии периодически жалуются на необоснованное применение силы сотрудниками полиции. Так, в феврале были арестованы трое полицейских, которые необоснованно задержали в Назрани водителя и избили его.

В октябре 2023 года были арестованы четверо полицейских из Малгобека, подозреваемые в превышении полномочий с применением насилия. По версии следствия, они необоснованно задержали 31-летнего мужчину и избили, требуя признаться в незаконном обороте наркотиков. Силовики были обвинены в вымогательстве денег. К ответственности за использование запрещенных методов дознания силовиков привлекают в единичных случаях, отметили тогда опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники.