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20:08, 4 августа 2026

Правозащитники обнародовали подробности избиения Ибрагима Точиева

Ибрагим Точиев. Фото: Facebook (принадлежит компании, Meta деятельность которой запрещена в России)

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Силовики, проводившие обыск в доме жителя Ингушетии Ибрагима Точиева, нанесли ему десятки ударов по голове и телу, Следком проводит проверку по его обращению, сообщили правозащитники. Публично глава СКР на обращение Точиева не отреагировал.

Как информировал "Кавказский узел", житель Ингушетии Ибрагим Точиев, который судился с властями за дом, записал видеообращение к президенту России Владимиру Путину и председателю Следкома Александру Бастрыкину с жалобой на силовиков избивших его и брата при обыске в доме. 

В январе Ибрагим Точиев уже обращался с жалобой к руководству Следкома, заявив, что чиновники и силовики оказывают давление на его семью, пытаясь выселить ее из дома в селе Верхние Ачалуки. По словам Точиева, сельская администрация незаконно аннулировала документы о праве собственности главы семьи на землю и дом.

Детали избиения Ибрагима Точиева силовиками, которые пришли в конце июля с обыском в его дом, обнародовала сегодня “Команда против пыток”*. Мужчина был избит в присутствии многочисленных родственников; во дворе Точиевых установлена система видеонаблюдения, но флеш-накопители из нее силовики забрали с собой. 

Наносить удары Точиеву начали после того, как он попросил следователя представиться - тот проигнорировал слова Ибрагима и “молча прошел мимо”. Избиение началось у дома и продолжалось по пути в служебный автомобиль. 

“Сразу после этого момента кто-то из сотрудников нанес мне со спины два последовательных удара ниже затылка, пока я продолжал стоять лицом к стене и меня удерживали по бокам (...) Я шел добровольно, но несколько сотрудников, не знаю и не видел кто именно, в процессе наносили мне удары в область головы, по почкам, по пояснице - всего около 10-12 ударов”, - цитирует его слова КПП*. Руки Ибрагима при этом были стянуты хомутами. 

После избиения Точиев, на которого правоохранители составили протокол о неповиновении законным требованиям полиции, провел сутки в отделе полиции, на сотрудников которого он ранее жаловался. Начальник отдела, по словам Ибрагима, повышал на него голос, угрожая “посадить в тюрьму” его самого и его брата Тамерлана - по той причине, что Точиев пишет жалобы на местных полицейских и судей. 

“На следующий день судья вынесла постановление о возвращении материала в связи с отсутствием доказательств правонарушения. После нескольких судебных заседаний, 10 июля, суд признал его виновным в неповиновении сотрудникам полиции”, - отмечается в сообщении организации. Только после освобождения Ибрагим смог обратиться в больницу, где у него диагностировали сотрясение мозга и ушибы. 

По информации правозащитников, сейчас Следственный комитет проводит проверку по жалобе Ибрагима Точиева. При этом в официальном Telegram-канале Следкома, который ежедневно рапортует о реакции Александра Бастрыкина на публичные обращения к нему, на сегодняшний день нет сообщения о проверке по жалобе Точиева.

Сообщения о необоснованном применением силы правоохранителями поступают из Ингушетии регулярно: так, в феврале были арестованы трое полицейских, которые необоснованно задержали в Назрани водителя и несколько раз избили его, после чего мужчине потребовалась помощь врачей. 

В октябре 2023 года были задержаны и арестованы четверо полицейских из Малгобека, подозреваемых в превышении полномочий с применением насилия. По версии следствия, они необоснованно задержали 31-летнего мужчину и избили, требуя признаться в незаконном обороте наркотиков. Также они обвинены в вымогательстве денег и права на квартиру мужчины. К ответственности за использование запрещенных методов дознания силовиков привлекают в единичных случаях, отметили тогда опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники.

В декабре 2023 года Верховный суд Ингушетии ужесточил приговор бывшему полицейскому Амирану Мержоеву, осужденному за избиение задержанного. Мержоев был приговорен к четырем годам условного лишения свободы, апелляционная инстанция ужесточила наказание до двух лет колонии-поселения. Уголовное дело против Мержоева было возбуждено после того, как в январе 2022 года силовики задержали жителя Магаса Тимура Дербичева по подозрению в незаконном хранении наркотиков. В отделе полиции Мержоев подошел к задержанному и потребовал встать на колени, а после отказа избил Дербичева.

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Автор: "Кавказский узел"

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