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13:01, 27 июля 2026

Ибрагим Точиев пожаловался Путину и Бастрыкину на силовиков

Ибрагим Точиев. Фото: https://www.facebook.com принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Житель Ингушетии Ибрагим Точиев, который судился с властями за дом, записал видеообращение к президенту России Владимиру Путину и председателю Следкома Александру Бастрыкину с жалобой на то, что силовики провели в его доме обыск и избили его и брата.

Как информировал "Кавказский узел", в январе текущего года Ибрагим Точиев обратился с жалобой к руководству Следкома, в которой заявил, что чиновники и силовики оказывают давление на его семью, пытаясь выселить ее из дома в селе Верхние Ачалуки. По словам Точиева, сельская администрация незаконно аннулировала документы о праве собственности главы семьи на землю и дом.

В 2022 году замглавы села Верхние Ачалуки был приговорен к трем годам условно. Суд счел, что чиновник превысил полномочия, передав в частную собственность участок земли под местной школой – "земельный участок площадью 1200 квадратных метров, на котором располагалось административное здание школы". Площадь участка и описание здания указывают, что речь шла об участке, на котором живут Точиевы. Преследование замглавы села по этому делу инициировала местная прокуратура. 

Видеозапись, на которой Ибрагим Точиев обратился к президенту России Владимиру Путину и главе Следкома Александру Бастрыкину с жалобой на силовиков, сегодня в своем телеграм-канале опубликовала "Фортанга".

По словам Точиева, в конце июня в его дом ворвались сотрудники МВД и ОМОН и применили силу к нему и его брату Тамерлану. При этом силовики не объяснили причину вторжения.

"Связали мне и брату руки за спиной и вывели на улицу, поставили лицом к стене. Через некоторое время во двор зашел [один из следователей] вместе с понятыми в военной форме, которых он привел с собой. Далее меня начали необоснованно избивать: двое сотрудников меня держали, а несколько других наносили удары со спины", – рассказал Точиев.

Далее, со слов Точиева, он и его брат были доставлены в МВД Малгобекского района, где силовики стали угрожать и оказывать давление. Позже Точиев был отпущен, а его брат задержан по делу о краже.

Точиев также отметил, что силовики изъяли флеш-карту из системы видеонаблюдения, камеры которой установлены во дворе его дома. "Врачи зафиксировали у меня сотрясение головного мозга и ушибы. Преследование нашей семьи началось после того, как прокуратура и администрация проиграли суд в части истребования у нас земельного участка и жилого дома", – пояснил он.

По данным "Фортанги", силовики в рапорте об инциденте заявили, что провели обыск в рамках дела о краже и что будто бы братья им оказали сопротивление.

На 13.00 мск на сайтах МВД Ингушетии, прокуратуры Ингушетии, следственного управления (СУ) СКР по Ингушетии, а также на сайте главка Следкома нет комментариев относительно видеообращения Ибрагима Точиева.

Напомним, Ибрагим Точиев ранее рассказал, что власти требовали от его семьи передать в госсобственность участок и дом.

Верховный суд Ингушетии в декабре 2025 года отказал в передаче участка и дома в собственность республики, но вместе с тем и не закрепил право собственности Точиева. По его словам, глава села, не дожидаясь решения суда, продолжал приходить к Точиевым с подчиненными и угрожать им силовым выселением, если они сами не освободят дом и землю.

Точиев также ранее рассказал, что за годы судебного разбирательства на его семью оказывали давление разными способами – проводили обыски, вызывали в различные структуры для беседы. В отношении его отца пытались возбудить уголовное дело о мошенничестве, а на него самого завели административное дело.

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Автор: "Кавказский узел"

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