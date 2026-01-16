×

Кавказский узел

Главная   /   Лента новостей
20:57, 16 января 2026

Житель Ингушетии попросил Бастрыкина вмешаться в спор его семьи с чиновниками

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Чиновники и силовики оказывают давление на семью Точиевых, пытаясь выселить их из дома в селе Верхние Ачалуки, заявил Ибрагим Точиев в обращении к главе СКР. По словам Точиева, сельская администрация сумела незаконно аннулировать документы о праве собственности главы семьи на землю и дом. 

Семья Точиевых из селения Верхние Ачалуки много лет ведет судебную тяжбу с чиновниками, которые требуют их выселения из дома. Администрация села в 1986 году выделила местному жителю Алаудину Точиеву участок земли со старым строением, которое тот реконструировал в жилой дом. Спустя десять лет, в 1996 году, Точиев выкупил землю у директора школы №22 Хамзата Чапанова. В 2019 году он оформил право собственности на дом и землю, получив правоустанавливающие документы в МФЦ. В 2021 году, когда участник сделки Чапанов умер, глава села и новый директор школы инициировали процесс выведения Точиевых из дома. Они заявили, что участок и здание все еще числятся на балансе школы, обвинив Алаудина Точиева в самозахвате земли. 

На нас всевозможными способами оказывали давление, проводили обыски, вызывали в различные структуры для беседы

Сын Точиевых Ибрагим обратился к главе Следственного комитета Александру Быстрыкину с просьбой взять дело под личный контроль, сообщил сегодня Центр защиты прав человека “Мемориал”*. Чиновники и сельские депутаты в очередной раз приходили домой к Точиевым в конце ноября 2025 года, требуя, чтобы те съехали, отмечают правозащитники. 

“За все эти годы судебного разбирательства на нас всевозможными способами оказывали давление, проводили обыски, вызывали в различные структуры для беседы. В отношении моего отца пытались возбудить уголовное дело о мошенничестве, на меня завели административное дело незаконно, благодаря администрации села. Также в 2024 году по инициативе администрации судебные приставы нас выселяли, тоже незаконно. Я считаю, это организованное преступление группой лиц по предварительному сговору”, - заявил на видео Ибрагим, попросив привлечь к уголовной ответственности “всех, кто причастен к этому беспределу”. 

По словам Ибрагима Точиева, следователи не нашли в действиях его отца признаков мошенничества или иного преступления, но чиновники все равно смогли аннулировать его правоустанавливающие документы на дом и землю. Сельская администрация провела межевание, - как утверждает Точиев, незаконно, - после чего Минимущество Ингушетии передало в ее собственность участок и дом с теми же кадастровыми номерами, которые ранее закрепили за Точиевым.  

Затем администрация подала иск о выселении семьи. Малгобекский городской суд в 2022 году постановил, что у Точиева отсутствует право собственности на участок, но позже отменил это решение по вновь открывшимся обстоятельствам. Затем иск о выселении Точиевых подала районная прокуратура; тот же суд удовлетворил его частично, снова признав отсутствие у Точиевых права на землю, но отказавшись выселять их. 

Тяжба в декабре 2025 года дошла до Верховного суда Ингушетии, но тот не поставил точку в деле: в требовании передать участок и дом в собственность республики суд отказал, но право собственности Точиева на этот участок не закрепил.  При этом глава села, не дожидаясь решения суда, продолжал приходить к Точиевым с подчиненными и угрожать им силовым выселением, если они сами не освободят дом и землю. "Обещали вернуться с силовиками", - писало в ноябре 2025 года со слов Точиевых издание "Фортанга". 

"Кавказский узел" писал, что в 2022 году суд приговорил к трем годам условно заместителя главы администрации села Верхние Ачалуки. Суд счел, что чиновник превысил полномочия, передав в частную собственность участок земли под местной школой "земельный участок площадью 1200 квадратных метров, на котором располагалось административное здание школы". Площадь участка и описание здания указывают, что речь шла об участке, на котором живут Точиевы. Преследование замглавы села по этому делу инициировала местная прокуратура. 

Автор: "Кавказский узел"

