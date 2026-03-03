Дело двух работников перинатального центра Ингушетии передано в суд

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Следственные органы Ингушетии завершили расследование уголовных дел в отношении работников перинатального центра, обвиняемых в заключении фиктивных договоров на поставку медицинских товаров.

Как писал "Кавказский узел", в конце февраля стало известно, что четверо жителей Ингушетии предстанут перед судом по делу о хищении 23 млн рублей на контрактах о поставке медицинских товаров в республиканский перинатальный центр.

Следствием установлено, что в 2022-2024 годах обвиняемые в составе организованной группы, в которую входил в том числе главный врач медицинского учреждения республики, а также индивидуальный предприниматель и три юридических лица, заключили 43 фиктивных договора на поставку медицинских и хозяйственных товаров, сообщила 2 марта пресс-служба следственного комитета по Ингушетии в Telegram-канале

Продукция фактически не приобреталась, однако средства на основании поддельных финансово-хозяйственных документов перечислялись на счета, контролируемые преступной группой. Противоправные действия фигурантов повлекли причинение имущественного ущерба больнице в размере более 23 млн рублей.

Двум работникам больницы вменяют мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере 1 .

Ранее прокуратура Ингушетии сообщила, что бывший главный врач перинатального центра Ингушетии предстанет перед судом по делу о превышении должностных полномочий и заключении фиктивных договоров о поставке различных товаров. Ей вменяют мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере и превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий 2 . Сейчас она находится под арестом.

"Кавказский узел" также информировал, что суд в Назрани постановил взыскать 1,5 миллиона рублей с Ингушской республиканской клинической больницы в пользу Заремы Бекбузаровой, которая получила инвалидность после операции. Ответственность за состояние Бекбузаровой несет и перинатальный центр, где ей делали кесарево сечение, уверена защита.

В феврале 2022 года Мадина Аушева, впавшая в кому после рождения шестого ребенка в перинатальном центре Ингушетии, была переведена на лечение в Федеральный центр мозга и технологий. До родов у Мадины не было жалоб на здоровье, сообщили ее родные. 23 января 2022 года стало известно о смерти новорожденного ребенка жительницы Ингушетии в перинатальном центре. Родные роженицы считают, что смерть ребенка стала следствием врачебной халатности, и потребовали расследования. Блогер Адам Хамчиев рассказал тогда "Кавказскому узлу", что поступило уже более 70 обращений от жителей республики с сообщениями о некачественном оказании медицинских услуг, которые привели к тяжелым последствиям для здоровья.