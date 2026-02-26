Бывший глава онкоцентра в Ингушетии приговорен к условному сроку вместо реального

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Верховный суд Ингушетии ужесточил наказание бывшему главврачу Республиканского онкологического диспансера Муссе Гезгиеву, заменив 4,5 года условного заключения на такой же реальный срок.

Как писал "Кавказский узел", в сентябре 2025 года суд смягчил меру пресечения на запрет определенных действий бывшему министру здравоохранения республики Магомед-Баширу Балаеву, который в июле был арестован по обвинению в хищениях на сумму более 53 млн рублей.

С мая 2025 года Балаев занимает должность главврача Республиканского онкологического диспансера. Осенью того года, после смягчения меры прсечения, он вернулся к работе, сообщило издание "Фортанга".

Верховный суд Ингушетии в апелляции ужесточил приговор бывшему главврачу Республиканского онкологического диспансера Муссе Гезгиеву, заменив назначенные ему судом первой инстанции четыре с половиной года условно на тот же срок реального заключения в колонии общего режима. Гезгиев взят под стражу после оглашения приговора. Кроме того, по гражданскому иску диспансера с Гезгиева взыскан причиненный ущерб в размере более 10 млн рублей, сообщила пресс-служба суда в своем телеграм-канале 25 февраля.

По версии обвинения, Гезгиев в 2021 году заключил контракт с частным поставщиком, у которого онкодиспансер закупил контрафактные препараты для лечения онкологических заболеваний.

Отметим, что сам Гезгиев вину не признаёт.

Ранее Магасский районный суд приговорил 38-летнего врача к 4 годам 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года, с лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, на два года.

Однако на этот приговор прокурор внес апелляционное представление. Защитник тогда также его обжаловал, уточнил "Интерфакс".