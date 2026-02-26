Кубанские зоозащитники добились возбуждения дела о жестоком убийстве собаки

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Полиция в Тихорецком районе возбудила уголовное дело о жестоком обращении с животными после убийства собаки в станице Алексеевской, подозреваемый отпущен под подписку о невыезде. Зоозащитники амерены добиваться для него наиболее строгого наказания.

Решение о возбуждении уголовного дела по статье о жестоком обращении с животными (245 УК России) уполномоченный дознаватель отдела полиции в Тихорецком районе принял 25 февраля на основании выводов эксперта. Убийство собаки в станице Алексеевской произошло почти месяцем ранее, 28 января, сообщение об этом полиция зарегистрировала 30 января.

Обследование трупа собаки, изъятого с территории частного домовладения на Западной улице в Алексеевской, проводил эксперт ГБУ “Кропоткинская краевая ветеринарная лаборатория” Александр Шевченко. Согласно экспертному заключению от 13 февраля 2026 года, причиной смерти собаки стал оскольчатый перелом теменной и затылочной костей черепа и размозжение головного мозга. У животного не обнаружили вирусных заболеваний, таких как бешенство и чума плотоядных.

В заключении указано, что на теле собаки имелись множественные механические повреждения, полученные от действий человека. Животному наносили удары тупым предметом, что привело к переломам и размозжению мозга, а затем причинили повреждения острым предметом - ампутировали голову и переднюю левую лапу. В останках отсутствовали кости лопатки и плечевой части левой конечности. Эксперт указал на признаки жестокого обращения: животное могло испытывать боль и страдания в процессе причинения повреждений и смерти.

Общественный инспектор по обращению с животными Денис Джалагания участвовал в процессуальных действиях по просьбе полиции.”Мне участковый позвонил и попросил помочь. Прислал за мной машину, дождались следственно-оперативную группу. Я участвовал в осмотре места происшествия, забрал труп на ответственное хранение и через несколько дней сам отвез на экспертизу, предварительно взяв у участкового постановление о назначении экспертизы”, - рассказал Джалагания корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, в полицию обратилась соседка подозреваемого. “Она услышала визги собаки, прибежала через огород и увидела, как он палкой избивал собаку. Просила остановиться, чтобы помочь собаке, он не послушал”, - сообщил зоозащитник.

По его данным, собака не принадлежала мужчине. “Собака не его, на улице поймал или приманил и расправился. В сарае своем расправился”, - сказал Джалагания, отметив, что фотографировать убитую собаку ему “не разрешили”, снимки делал только криминалист.

Подозреваемый, по словам зоозащитника, живет один, в его доме нет “даже электричества, что указывает на безработность и разгульный образ жизни”. “Я его видел, он пьяный был, грязный весь, лет 40–50 на вид. Типичный деревенский алкоголик. Говорит, перекрыло его. В любом случае, опьянение это отягчающее обстоятельство. Будем добиваться как можно более строгого решения суда”, - заявил Денис Джалагания. По его информации садисту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Комментируя ситуацию в целом, зоозащитник отметил, что в последние три или четыре года случаи жестокого обращения с животными стали фиксироваться чаще. “Я думаю, что жестокость в обществе нарастает, фиксируется всплеск жестокого обращения с животными. На месте собаки мог легко оказаться человек, ребенок. Соседка молодец, пыталась собаке помочь, благодаря ей этот упырь будет привлечен к уголовной ответственности”, - добавил он.

Часть 1 статьи 245 УК России предусматривает штраф до 300 тысяч рублей, обязательные или исправительные работы, либо лишение свободы на срок до трех лет. Если следствие квалифицирует действия по части 2 той же статьи - в случае особой жестокости, садистских методов или иных отягчающих обстоятельств - наказание может составить до пяти лет лишения свободы.

Денис Джалагания отметил, что намерен добиваться реального пятилетнего срока для садиста, “чтобы другим повадно не было издеваться над братьями нашими меньшими”.

