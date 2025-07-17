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02:54, 17 июля 2025

Жители Адлера потребовали найти живодера после жестокого убийства собаки

Собака со скотчем. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Убийство алабая в поселке Нижняя Шиловка было совершено с особым садизмом, такие живодеры могут представлять опасность и для людей, уверены местные жители. Полиция отчиталась о возбуждении уголовного дела.

Полиция Адлерского района Сочи возбудила уголовное дело по статье о жестоком обращении с животными по заявлению жителей поселка Нижняя Шиловка, которые 15 июля обнаружили мертвую собаку породы алабай с перемотанными скотчем пастью и лапами. 

«Дело передано в отдел дознания. Проводятся мероприятия по установлению причастных к преступлению граждан. Обращение поступило от жительницы поселка, прилагаются фото- и видеоматериалы, зафиксировавшие характер жестокого обращения с животным», - сообщил корреспонденту «Кавказского узла» сотрудник отдела полиции. Он подтвердил, что конкретных подозреваемых в деле пока нет. 

Жительница Нижней Шиловки Ирина обнаружила убитую собаку вечером 15 июля возле мусорных баков, куда она пришла кормить брошенных котят. «Это была огромная собака алабай. У нее была перемотана скотчем пасть с носом, также туго обмотаны лапы, и передние, и задние. Было ясно, что она умерла в страшных мучениях, скорее всего, от удушья», - рассказала она корреспонденту «Кавказского узла».

Женщина вызвала полицию и сообщила о произошедшем в зоозащитные сообщества. «На место прибыл полицейский. Он вызвал машину и рабочих, которые втроем грузили собаку, она весила не меньше 80-90 кг. Потом он сообщил, что труп будет направлен в ветеринарную клинику для установления причины смерти, но в какую именно, не уточнил», - рассказала Ирина. 

Убитое животное - ухоженный кобель, без ошейника и чипа, но по внешним признакам он явно был домашним. Активисты уверены, что такому животному можно было замотать пасть только в том случае, если он доверял человеку.

«Это не мог быть просто владелец, решивший избавиться от собаки. Такую жестокую расправу, да ещё со скотчем и связыванием лап, может совершить только человек с отклонениями. Возможно, это маньяк, отрабатывающий приемы на животных перед тем, как перейти к людям», - предположила Ирина.

Инцидент вызвал шок в поселке, где живут около 6 тысяч человек. Некоторые родители решили не выпускать детей на улицу пока преступление не будет раскрыто и живодеров не найдут. «У меня двое детей и я не отпущу их гулять после этого. Мы не знаем, кто это сделал. Люди в поселке напуганы, никто не верит, что это просто случайная жестокость. Такое не делают "по ошибке", это явно продуманная садистская акция. Был подготовлен скотч, то есть это не спонтанное действие. А выброс собаки на видимое место на общую помойку вместо захоронения трупа, говорит о демонстрации насилия над крупным животным», - заявила местная жительница Евгения.

Жители поселка развесили в общественных местах плакаты с предупреждением об ответственности за жестокое обращение с животными. «Мы заказали и развесили десятки плакатов, на самой помойке и по всей Нижней Шиловке. На них предупреждение об уголовной ответственности за жестокое обращение с животными и напоминание о необходимости стерилизации и гуманного обращения с питомцами», - рассказала Ирина. По словам жительницы поселка, в Нижней Шиловке распространено безответственное обращение с животными: новорожденных котят и щенков регулярно подбрасывают к мусорным бакам и животных почти сразу давят проезжающие мимо машины. 

Местные зоозащитники, в свою очередь, проводят собственное расследование: они опрашивают соседей, обходят дома, спрашивают, узнает ли кто-то алабая, пытаются получить доступ к записям камер видеонаблюдения поблизости.

Жители и активисты пишут заявления, требуя от мэрии и полиции заняться проблемой жестокого обращения с животными: установить видеокамеры в местах, где чаще всего оставляют животных, организовать информационную кампанию с разъяснением обязанностей владельца животного, поддерживать стерилизацию и вакцинацию домашних питомцев, выявлять нарушителей, рассказала зооактивистка Людмила корреспонденту «Кавказского узла».

«Убийство с особой жестокостью стало шоком для всех. Даже те, кто не задумывался на тему животных, сегодня интересуются у нас, зоозащитников, этим делом и предлагают свою помощь», - сказала она. 

Полиция обязана не только возбудить дело “в отношении неустановленных лиц”, но и установить хозяина животного, который у убитой собаки наверняка был, заявила юрист Елена Павлова

«Судя по животному он должен быть, так как ухоженную собаку можно отличить от уличной. Собрать все возможные улики, в том числе через камеры видеонаблюдения. Проводятся судебно-ветеринарные экспертизы, опрашиваются жители. Срок предварительного расследования - до двух месяцев, но обычно такие дела против неустановленных лиц, зависают на многие годы», - сказала она корреспонденту «Кавказского узла». 

Если полиция не продемонстрирует активность, граждане имеют право обращаться в прокуратуру или Следственный комитет и настаивать на эффективном расследовании, отметила Павлова. «Убийство алабая в Нижней Шиловке - не рядовой случай. Оно обнажило сразу несколько острых проблем: безответственное отношение к животным, отсутствие контроля со стороны властей, а также потенциальную угрозу для людей», - добавила юрист.

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Автор: Кристина Романова

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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