Офицер из Беслана убит в военной операции

Младший лейтенант Валерий Багаев убит в военной операции спустя неделю после отправки в зону боевых действий. С начала военной операции официально признаны убитыми в ней не менее 548 бойцов из Северной Осетии.

Как писал "Кавказский узел", к 22 февраля были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 547 бойцов из Северной Осетии.

В Беслане состоялось открытие мемориальной доски на доме, в котором жил Валерий Багаев, убитый в 2024 году в военной операции на Украине, сообщила 24 февраля в своем телеграм-канале администрация Правобережного района.

Багаев родился в 1999 году, он заключил контракт с Минобороны и 17 апреля 2024 года отправился в зону боевых действий. 24 апреля 2024 года младший лейтенант погиб "при выполнении боевого задания в поселке Клещеевка Бахмутского района", указано в публикации.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 548 бойцов из Северной Осетии.

Ранее о смерти участника СВО из Беслана стало известно в августе 2025 года. Тогда власти сообщили, что в военной операции убит Батраз Браев.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов. "Я получаю на двоих несовершеннолетних детей как семья военных пенсионеров всего лишь двенадцать тысяч рублей в месяц", - возмутилась вдова Василия Штылуна, получившая за убитого мужа пять миллионов рублей от подразделения "Ветераны".