Пикет Юлии Мельниченко в Москве обернулся задержанием

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Жительница Моздока Юлия Мельниченко вышла на пикет около здания Генпрокуратуры с требованием наказать силовика, который избил ее брата, и остановить преследование их семьи. Женщину доставили в отдел полиции и отпустили через два часа.

Как писал "Кавказский узел", 11 сентября 2025 года жительница Моздока Юлия Мельниченко вышла на пикет у здания Генпрокуратуры в Москве, после чего более трех часов провела в полиции. Мельниченко, которая ранее безуспешно добивалась возбуждения дела об избиении силовиком в Моздоке ее брата Ростислава, столкнулась с угрозами и давлением со стороны правоохранителей, на пикете она требовала "прекратить репрессии".

После пикета в Москве сотрудник ФСБ вызвал Юлию Мельниченко на беседу, сообщив, что никаких мер по ее жалобам принято не будет. Обстоятельства дела об избиении брата Мельниченко силовиком свидетельствуют о грубых нарушениях, подтвердил адвокат.

Силовики задержали у здания Генпрокуратуры Юлию Мельниченко, когда она вышла на одиночный пикет из-за отказа возбудить уголовное дело в отношении силовика, избившего ее брата, сообщает сегодня правозащитный проект "ОВД-Инфо" (включен в реестр иностранных агентов).

Женщина стояла с плакатом с надписью "Начали с избиений. Закончили избиениями, фальсификациями, фабрикациями дел, отъемом собственности и т. д. Или нет? Прекратите репрессии". Ее доставили в отдел полиции по Тверскому району Москвы, говорится в публикации.

Ростислав Мельниченко заявил, что в марте 2019 года был избит силовиком и госпитализирован с травмами. По словам Мельниченко, участковый, который стал свидетелем инцидента, "никак его не пресек". Следствие неоднократно отказывало в возбуждении уголовного дела о превышении полномочий, заявляя, что Мельниченко сам напал на силовика, а тот оборонялся. После встречи Юлии Мельниченко с руководителем управления Следкома расследованием занялся отдел по особо важным делам. В сентябре 2019 года Мельниченко и его сестра вышли к Дому правительства с плакатом о равенстве всех национальностей перед законом. Адвокат тогда сообщил, что они уже "получили пять отказных постановлений Следственного комитета".

Сообщение от имени Юлии Мельниченко также поступило сегодня "Кавказскому узлу". "Сегодня проводила очередной одиночный пикет возле Генпрокуратуры. На протяжении длительного времени она не рассматривает наши жалобы", - говорится в нем.

Отпустили через два часа. Выписали предостережение и изъяли плакат

Согласно сообщению, наряд полиции задержал женщину через 25 минут после начала пикета. "Отвез меня в Тверской отдел полиции, где отпустили через два часа. Выписали предостережение и изъяли плакат", - сообщила Мельниченко.

Она пояснила, что после того, как человека, избившего ее брата, "увели от ответственности", начались "фабрикации на нас различных дел, административных, уголовных и т.д.".

"А ещё решением прокурора у нас был изъят земельный участок, при том, что по закону земельные споры разрешаются исключительно в судебном порядке. Цель моей акции - это рассмотрение наших жалоб, так как все наши жалобы письменные и с личного приема в Генпрокуратуре игнорируются", - указала Юлия Мельниченко.

Согласно фотокопии документа, составленного сотрудником ОМВД по Тверскому району и датированного 24 февраля, Юлии Мельниченко "объявлено предостережение о недопустимости действий, совершения административных правонарушений против порядка управления и (или) административных правонарушений, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность при проведении общественно-политических мероприятий".

Напомним, 30 октября 2025 года Юлия Мельниченко была задержана из-за ее одиночного пикета у здания прокуратуры Северной Осетии. Силовики обвинили ее в нарушении указа главы республики о порядке проведения публичных массовых мероприятий, хотя этот указ не касается одиночных пикетов. 17 декабря суд оштрафовал Мельниченко на 5000 рублей – по словам женщины, заседание длилось две минуты. В январе Юлия Мельниченко обжаловала штраф.