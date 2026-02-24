×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
15:52, 24 февраля 2026

Пикет Юлии Мельниченко в Москве обернулся задержанием

Задержание Юлии Мельниченко. 24 февраля 2026 г. Фото: https://t.me/ovdinfolive/40121 включено в реестр ингантов

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Жительница Моздока Юлия Мельниченко вышла на пикет около здания Генпрокуратуры с требованием наказать силовика, который избил ее брата, и остановить преследование их семьи. Женщину доставили в отдел полиции и отпустили через два часа.

Как писал "Кавказский узел", 11 сентября 2025 года жительница Моздока Юлия Мельниченко вышла на пикет у здания Генпрокуратуры в Москве, после чего более трех часов провела в полиции. Мельниченко, которая ранее безуспешно добивалась возбуждения дела об избиении силовиком в Моздоке ее брата Ростислава, столкнулась с угрозами и давлением со стороны правоохранителей, на пикете она требовала "прекратить репрессии".

После пикета в Москве сотрудник ФСБ вызвал Юлию Мельниченко на беседу, сообщив, что никаких мер по ее жалобам принято не будет. Обстоятельства дела об избиении брата Мельниченко силовиком свидетельствуют о грубых нарушениях, подтвердил адвокат.

Силовики задержали у здания Генпрокуратуры Юлию Мельниченко, когда она вышла на одиночный пикет из-за отказа возбудить уголовное дело в отношении силовика, избившего ее брата, сообщает сегодня правозащитный проект "ОВД-Инфо" (включен в реестр иностранных агентов).

Женщина стояла с плакатом с надписью "Начали с избиений. Закончили избиениями, фальсификациями, фабрикациями дел, отъемом собственности и т. д. Или нет? Прекратите репрессии". Ее доставили в отдел полиции по Тверскому району Москвы, говорится в публикации.

Ростислав Мельниченко заявил, что в марте 2019 года был избит силовиком и госпитализирован с травмами. По словам Мельниченко, участковый, который стал свидетелем инцидента, "никак его не пресек". Следствие неоднократно отказывало в возбуждении уголовного дела о превышении полномочий, заявляя, что Мельниченко сам напал на силовика, а тот оборонялся. После встречи Юлии Мельниченко с руководителем управления Следкома расследованием занялся отдел по особо важным делам. В сентябре 2019 года Мельниченко и его сестра вышли к Дому правительства с плакатом о равенстве всех национальностей перед законом. Адвокат тогда сообщил, что они уже "получили пять отказных постановлений Следственного комитета".

Сообщение от имени Юлии Мельниченко также поступило сегодня "Кавказскому узлу". "Сегодня проводила очередной одиночный пикет возле Генпрокуратуры. На протяжении длительного времени она не рассматривает наши жалобы", - говорится в нем.

Отпустили через два часа. Выписали предостережение и изъяли плакат

Согласно сообщению, наряд полиции задержал женщину через 25 минут после начала пикета. "Отвез меня в Тверской отдел полиции, где отпустили через два часа. Выписали предостережение и изъяли плакат", - сообщила Мельниченко.

Фотокопия документа, предоставленного Юлией Мельниченко "Кавказскому узлу".Она пояснила, что после того, как человека, избившего ее брата, "увели от ответственности", начались "фабрикации на нас различных дел, административных, уголовных и т.д.".

"А ещё решением прокурора у нас был изъят земельный участок, при том, что по закону земельные споры разрешаются исключительно в судебном порядке. Цель моей акции - это рассмотрение наших жалоб, так как все наши жалобы письменные и с личного приема в Генпрокуратуре игнорируются", - указала Юлия Мельниченко.

Согласно фотокопии документа, составленного сотрудником ОМВД по Тверскому району и датированного 24 февраля, Юлии Мельниченко "объявлено предостережение о недопустимости действий, совершения административных правонарушений против порядка управления и (или) административных правонарушений, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность при проведении общественно-политических мероприятий".

Напомним, 30 октября 2025 года Юлия Мельниченко была задержана из-за ее одиночного пикета у здания прокуратуры Северной Осетии. Силовики обвинили ее в нарушении указа главы республики о порядке проведения публичных массовых мероприятий, хотя этот указ не касается одиночных пикетов. 17 декабря суд оштрафовал Мельниченко на 5000 рублей – по словам женщины, заседание длилось две минуты. В январе Юлия Мельниченко обжаловала штраф.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
12:54, 24 февраля 2026
Пять бойцов из Дагестана убиты в военной операции
07:54, 24 февраля 2026
Комбатант из Волгоградской области убит в боевых действиях
06:55, 24 февраля 2026
Атака БПЛА зафиксирована в двух районах Ростовской области
00:03, 24 февраля 2026
Названо имя убитого на Украине военного из Дагестана
21:38, 23 февраля 2026
Военный из Карачаево-Черкесии убит на Украине
19:42, 23 февраля 2026
63 азербайджанских семьи вернулись в четыре села Агдеринского района
Все события дня
Новости
Транскавказская магистраль. Фото МЧС Южной Осетии https://t.me/mchsruo/5136
09:02, 23 февраля 2026
Ограничения на проезд по Транскаму сняты после камнепада
Илья Кочиев. Фото из телеграм-канала администрации Моздокского района https://t.me/MozdokRaionAMS/7286
08:03, 23 февраля 2026
Боец из Северной Осетии убит в военной операции
Знак: проезд грузовых автомобилей запрещен. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
02:09, 23 февраля 2026
Введены ограничения на проезд по Транскаму и Военно-Грузинской дороге
Российский военный. Кадр видео Минобороны https://t.me/mod_russia/59569.
06:58, 21 февраля 2026
Число убитых на Украине бойцов с юга России превысило 8700
02:02, 21 февраля 2026
Житель Северной Осетии заподозрен в призывах к терроризму
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
14:27, 2 февраля 2026
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:00, 17 февраля 2026
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Справочник
Боец в зоне специальной военной операции на Краснолиманском направлении , фото: пресс-служба Минобороны РФ. https://structure.mil.ru/ Статистика СВО: для юга России потери растут

Около здания парламента Грузии, 6 декабря 2024 г. Фото Азиза Керимова для "Кавказского узла". Главное о преследовании участников протестов в Грузии

Ингушская семья Газдиевых у тела умершей дочери. Казахстан, 1944 год. Фото https://ru.wikipedia.org Депортация чеченцев и ингушей

Последние записи в блогах
Фото
14:03, 17 января 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Муфтий сказал, другие обиделись
Фото
10:42, 2 декабря 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
4
«Тыква». Как администрация Владикавказа судилась за честь и достоинство
Фото
20:05, 23 ноября 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
4
Служебный подлог. Зачем врачу из Владикавказа понадобилось искажать статистику приема
Все блоги
Аналитика
12:37, 2 февраля 2026
В январе 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погибли три человека
14:14, 5 января 2026
2 человека погибли и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в IV квартале 2025 года
Темы дня
Сотрудники полиции в зале суда. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
24 февраля 2026, 11:55
Трое полицейских арестованы по делу об избиении задержанного в Назрани

22-я самодельная табличка на доме Политковской. Фото: SOTAvision* / Telegram
23 февраля 2026, 22:12
Памятная табличка на доме Политковской восстановлена в 22-й раз

Стоп-кадр: "Пробитая цистерна водоснабжения в селе Турумовка Дагестана". Фото: "Черновик" 2.0 / Telegram-канал
23 февраля 2026, 18:43
Жалобы сельчан в Дагестане на некачественное водоснабжение заинтересовали Бастрыкина

На месте перестрелки в ереванском районе Ачапняк. Февраль 2026 г. Фото: https://www.golosarmenii.am
23 февраля 2026, 10:59
Пять жертв перестрелки остаются в ереванской больнице

Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
TRIPP: сможет ли
TRIPP: сможет ли "Маршрут Трампа" примирить Ереван и Баку?
Показать больше