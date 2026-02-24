Пять бойцов из Дагестана убиты в военной операции

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Власти Дербентского района передали награды близким пяти бойцов, убитых в военной операции. С начала военной операции официально признаны убитыми в ней не менее 1823 бойцов из Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", к 23 февраля были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 1818 бойцов из Дагестана.

Глава Дербентского района сегодня передал награды родственникам пяти военнослужащих, убитых в военной операции на Украине, сообщает в своем телеграм-канале районная администрация.

В публикации названы убитыми рядовой Максим Магомедов (село Нижний Джалган), рядовой Заур Магомедов (село Митаги-Казмаляр), рядовой Ибрагим Мурадов (село Коммуна), младший сержант Раджа Керимов (село Кала) и сержант Салих Исмаилов (село Берикей).

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 1823 бойцов из Дагестана.

В предыдущий раз о смерти участников СВО из Дербентского района стало известно 25 декабря 2025 года. Тогда власти сообщили, что в военной операции убиты Фейзулах Рамазанов и Рафаэль Алирзаев.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. "Имеет два ордена Мужества. Но никаких официальных почестей его семье оказано не было", - рассказала, в частности, родственница одного из них.