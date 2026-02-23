×

Кавказский узел

17:40, 23 февраля 2026

Массовая акция в память о депортации ингушей прошла в Назрани

Акция в память о депортации ингушей в Назрани. 23 февраля 2026 г. Фото: https://www.instagram.com/p/DVGL7fqiAfg/?img_index=12 принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Мероприятие прошло у Мемориала памяти и славы в Назрани.

Как писал "Кавказский узел", памятные мероприятия по случаю 82-й годовщины  насильственного выселения вайнахов в Центральную Азию также проходят сегодня в Чечне. У мемориального комплекса в дагестанском селении Новокули (Ярыксу) собрались сотни людей. 

В сегодняшнем мероприятии у Мемориала памяти и славы в Назрани приняли участие более 500 человек, сообщает телеграм-канал "Фортанга". На фото с акции в инстаграм-странице проекта Ingnature запечатлены десятки участников. Завершилось мероприятие коллективной молитвой по погибшим в годы депортации и выступлением религиозной группы "Назым". 

"82 года назад наш народ пережил трагедию, которая навсегда изменила судьбы ингушских семей и оставила глубокий след в нашей истории. Сегодня в Назрани на Мемориале памяти и славы мы почтили память жертв депортации - вспомнили стойкость наших старших, их мудрость и силу духа, благодаря которым ингушский народ выстоял, сохранил свое достоинство и продолжает уверенно идти вперед", - написал глава региона Махмуд-Али Калиматов в своем телеграм-канале.

Напомним, 23 февраля 1944 года началась операция "Чечевица", во время которой почти 500 тысяч чеченцев и ингушей были массово выселены с территории Чечено-Ингушской АССР в Казахстан и Среднюю Азию. Подробнее об этих событиях и их последствиях можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Депортация чеченцев и ингушей".

