Массовая акция в память о депортации ингушей прошла в Назрани
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Мероприятие прошло у Мемориала памяти и славы в Назрани.
Как писал "Кавказский узел", памятные мероприятия по случаю 82-й годовщины насильственного выселения вайнахов в Центральную Азию также проходят сегодня в Чечне. У мемориального комплекса в дагестанском селении Новокули (Ярыксу) собрались сотни людей.
В сегодняшнем мероприятии у Мемориала памяти и славы в Назрани приняли участие более 500 человек, сообщает телеграм-канал "Фортанга". На фото с акции в инстаграм-странице проекта Ingnature запечатлены десятки участников. Завершилось мероприятие коллективной молитвой по погибшим в годы депортации и выступлением религиозной группы "Назым".
"82 года назад наш народ пережил трагедию, которая навсегда изменила судьбы ингушских семей и оставила глубокий след в нашей истории. Сегодня в Назрани на Мемориале памяти и славы мы почтили память жертв депортации - вспомнили стойкость наших старших, их мудрость и силу духа, благодаря которым ингушский народ выстоял, сохранил свое достоинство и продолжает уверенно идти вперед", - написал глава региона Махмуд-Али Калиматов в своем телеграм-канале.
Напомним, 23 февраля 1944 года началась операция "Чечевица", во время которой почти 500 тысяч чеченцев и ингушей были массово выселены с территории Чечено-Ингушской АССР в Казахстан и Среднюю Азию. Подробнее об этих событиях и их последствиях можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Депортация чеченцев и ингушей".
Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.
* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.