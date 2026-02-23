×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
11:58, 23 февраля 2026

Жители Ингушетии и Чечни отмечают день памяти жертв депортации

Вокзал Бишкека. Жители чеченского села Юрт-Аух перед возвращением домой. 1957 г. Фото: Wikimedia Commons

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Ингушетии и Чечне сегодня отмечается 82-я годовщина сталинской депортации вайнахов.

Как писал "Кавказский узел", 23 февраля 2025 года, в 81-ю годовщину со дня начала сталинской депортации вайнахов, траурные митинги прошли в Ингушетии и Новолакском районе Дагестана. На митинге в Чечне премьер-министр республики Магомед Даудов потребовал вернуть потомкам репрессированных жилье в бывшем Ауховском районе Дагестана. Кроме того, жители республик СКФО почтили память жертв депортации религиозными, просветительскими и домашними встречами.

23 февраля 1944 года началась операция "Чечевица", во время которой почти 500 тысяч чеченцев и ингушей были массово выселены с территории Чечено-Ингушской АССР в Казахстан и Среднюю Азию. Подробнее об этих событиях и их последствиях можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Депортация чеченцев и ингушей".

Правительство Ингушетии пригласило жителей и гостей республики прийти сегодня на траурный митинг к мемориалу памяти и славы в Назрани. "Мероприятие организовано с целью сохранения исторической памяти и выражения уважения к жертвам трагических событий", - поясняется в публикации в телеграм-канале правительства. По состоянию на 11.55 мск, кабмин республики не опубликовал отчет о митинге.

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов сегодня разместил в своем телеграм-канале обращение к землякам. Перевод этого обращения, сделанного на ингушском языке, опубликовала интернет-газета "Ингушетия".

"Слова особой благодарности руководитель региона адресовал представителям других народов, которые в те суровые годы протянули руку помощи, разделив с ингушами тяготы жизни на чужбине", - отметило издание.

Руководитель правозащитной организации "Машр" Магомед Муцольгов приурочил к годовщине депортации публикацию в своем блоге на "Кавказском узле".

Вайнахов подло лишили родины, несправедливо обрекая на погибель

"82 года назад ингуши и чеченцы, поголовно, от мала до велика, были сосланы сталинским режимом в холодные степи Казахстана и Средней Азии. Вайнахов подло лишили родины, несправедливо обрекая на погибель, заставили разделить трагическую судьбу других репрессированных народов Советского Союза. Пока тысячи мужчин воевали на фронтах, стариков, женщин и детей, загнали в товарные вагоны и отправили туда, где, по идее кровавых палачей, они должны были погибнуть. Спустя тяжелые 13 лет депортации у ингушей и чеченцев появилась долгожданная возможность вернуться на родину", - написал он в своей публикации "День депортации ингушей и чеченцев!".

"Кавказским узлом" также подготовлены справки о депортации балкарцев в 1944 году и о депортации калмыков. В 1943 году массовому выселению подверглись также карачаевцы.

Чеченский народ также отмечает "печальную годовщину" депортации, в связи с этой датой в управлении по кинематографии пройдет "Час памяти и скорби" на тему «Черный февраль», говорится в публикации, размещенной сегодня на сайте "Культура.РФ".

"Остается все меньше свидетелей тех трагических дней. Но время не может стереть память народа, поскольку понесенные утраты невосполнимы. Ведущий мероприятия расскажет о причинах выселения чеченцев и ингушей, о сложностях, возникших на местах переселения и в ходе возвращения народов Чечено-Ингушетии на родную землю. Депортация явилась величайшей несправедливостью по отношению к чеченскому народу", - отмечается в анонсе.

Напомним, причинами депортации были названы массовое дезертирство и подготовка вооруженного восстания в советском тылу, хотя территория Чечено-Ингушской АССР практически не была под оккупацией, а к февралю 1944 года вермахт уже был отброшен на сотни километров от Кавказа. Историк и член Ассоциации исследователей российского общества Борис Соколов рассказал в 2022 году "Кавказскому узлу", что решение о том, какие народы подвергнуть репрессиям, зависело напрямую от Сталина.

Массовые аресты, депортации и расстрелы по национальному признаку при Сталине широко практиковались, что подтверждается множеством документальных свидетельств, говорится в справке "Кавказского узла" "10 мифов о роли Сталина в Великой Отечественной войне".

Уроженцы Кавказа принимали активное участие в Великой Отечественной войне, а мифы об их массовом дезертирстве и коллаборационизме основаны на данных, призванных оправдать репрессии против кавказских народов, заявили в 2015 году историки Алексей Безугольный, Николай Бугай и Евгений Кринко.

Согласно их исследованию, в 1941-1942 годах был издан ряд секретных постановлений и приказов, ограничивавших призыв и службу в армии значительного числа народов СССР, среди которых оказалась часть народов Южного Кавказа и все северокавказские народы.

Массовой поддержки немецких фашистов на Северном Кавказе не было, и версия советских властей о коллаборационизме, ставшем поводом для депортации народов, необоснованна, указали ранее историки Павел Полян и Питер ван Хуис. Доводы историков подтверждаются проанализированными "Кавказским узлом" архивными документами вермахта, процитированными в статье "Операция "Шамиль": как провал Абвера стал поводом для депортации вайнахов".

С депортацией вайнахов непосредственно связан нерешенный вопрос о правах чеченцев Дагестана, которые уже около 30 лет ждут восстановления Ауховского района, указано в справке "Кавказского узла" "Главное об Аухе: чего требуют чеченцы от властей Дагестана".

Восстановление Ауховского района, которое планировалось завершить к 2025 году, фактически остановлено уже много лет, переселение лакцев и строительство новых домов сорваны, заявили в 2024 году дагестанские активисты. 

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Российский военный. Кадр видео Минобороны https://t.me/mod_russia/59569.
06:58, 21 февраля 2026
Число убитых на Украине бойцов с юга России превысило 8700
Задержание стрелка в Анапе. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
01:32, 18 февраля 2026
За неделю с 9 по 15 февраля в вооруженных и террористических атаках в Северокавказском и Южном федеральных округах погиб один человек
Мечеть. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ.
22:39, 17 февраля 2026
Муфтияты республик Северного Кавказа назвали даты начала Рамадана
Найденное оружие. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
02:16, 11 февраля 2026
За неделю со 2 по 8 февраля в вооруженных и террористических атаках в Северокавказском и Южном федеральных округах жертвы не зафиксированы
21:39, 9 февраля 2026
Житель Ингушетии заподозрен в призывах к терроризму
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
14:27, 2 февраля 2026
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:00, 17 февраля 2026
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Справочник
Ингушская семья Газдиевых у тела умершей дочери. Казахстан, 1944 год. Фото https://ru.wikipedia.org Депортация чеченцев и ингушей

Выборы в Армении. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении

Торжественное открытие первого в России мемориала памяти убитой журналистки "Новой газеты" Анны Политковской. Москва, 7 октября 2014 г. Фото Юлии Буславской для "Кавказского узла" Убийство Анны Политковской

Последние записи в блогах
Фото
21:03, 22 февраля 2026
Ингуш, правозащитник Магомед Муцольгов
День депортации ингушей и чеченцев!
Фото
21:16, 22 ноября 2025
Ингуш, правозащитник Магомед Муцольгов
ОБЪЯВЛЕНИЕ о начале Конкурса!!!
Фото
17:13, 24 октября 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
3
Параллельная реальность. Пожизненно осужденный жалуется на нарушение его прав
Все блоги
Аналитика
12:37, 2 февраля 2026
В январе 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погибли три человека
14:14, 5 января 2026
2 человека погибли и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в IV квартале 2025 года
Темы дня
Беспилотник над городом. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
20 февраля 2026, 22:37
Краснодарец получил ранения во время атаки БПЛА

Владимир Севриновский. Фото: Vladsevr. https://ru.wikipedia.org/
20 февраля 2026, 18:25
Российский Минюст объявил иноагентом журналиста Владимира Севриновского*

Пляж в Темрюкском районе. 20 февраля 2026 г. Фото: https://t.me/setisitolopata/2599
20 февраля 2026, 16:33
Волонтеры оспорили сообщения о берегах без выбросов мазута в Анапе

Рустам Ногмов. Фото: https://t.me/gazetayuga/9548
20 февраля 2026, 13:35
Сторона потерпевших назвала справедливым приговор за убийство нальчанки

Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
TRIPP: сможет ли
TRIPP: сможет ли "Маршрут Трампа" примирить Ереван и Баку?
Показать больше