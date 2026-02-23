Жители Ингушетии и Чечни отмечают день памяти жертв депортации

В Ингушетии и Чечне сегодня отмечается 82-я годовщина сталинской депортации вайнахов.

Как писал "Кавказский узел", 23 февраля 2025 года, в 81-ю годовщину со дня начала сталинской депортации вайнахов, траурные митинги прошли в Ингушетии и Новолакском районе Дагестана. На митинге в Чечне премьер-министр республики Магомед Даудов потребовал вернуть потомкам репрессированных жилье в бывшем Ауховском районе Дагестана. Кроме того, жители республик СКФО почтили память жертв депортации религиозными, просветительскими и домашними встречами.

23 февраля 1944 года началась операция "Чечевица", во время которой почти 500 тысяч чеченцев и ингушей были массово выселены с территории Чечено-Ингушской АССР в Казахстан и Среднюю Азию. Подробнее об этих событиях и их последствиях можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Депортация чеченцев и ингушей".

Правительство Ингушетии пригласило жителей и гостей республики прийти сегодня на траурный митинг к мемориалу памяти и славы в Назрани. "Мероприятие организовано с целью сохранения исторической памяти и выражения уважения к жертвам трагических событий", - поясняется в публикации в телеграм-канале правительства. По состоянию на 11.55 мск, кабмин республики не опубликовал отчет о митинге.

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов сегодня разместил в своем телеграм-канале обращение к землякам. Перевод этого обращения, сделанного на ингушском языке, опубликовала интернет-газета "Ингушетия".

"Слова особой благодарности руководитель региона адресовал представителям других народов, которые в те суровые годы протянули руку помощи, разделив с ингушами тяготы жизни на чужбине", - отметило издание.

Руководитель правозащитной организации "Машр" Магомед Муцольгов приурочил к годовщине депортации публикацию в своем блоге на "Кавказском узле".

Вайнахов подло лишили родины, несправедливо обрекая на погибель

"82 года назад ингуши и чеченцы, поголовно, от мала до велика, были сосланы сталинским режимом в холодные степи Казахстана и Средней Азии. Вайнахов подло лишили родины, несправедливо обрекая на погибель, заставили разделить трагическую судьбу других репрессированных народов Советского Союза. Пока тысячи мужчин воевали на фронтах, стариков, женщин и детей, загнали в товарные вагоны и отправили туда, где, по идее кровавых палачей, они должны были погибнуть. Спустя тяжелые 13 лет депортации у ингушей и чеченцев появилась долгожданная возможность вернуться на родину", - написал он в своей публикации "День депортации ингушей и чеченцев!".

"Кавказским узлом" также подготовлены справки о депортации балкарцев в 1944 году и о депортации калмыков. В 1943 году массовому выселению подверглись также карачаевцы.

Чеченский народ также отмечает "печальную годовщину" депортации, в связи с этой датой в управлении по кинематографии пройдет "Час памяти и скорби" на тему «Черный февраль», говорится в публикации, размещенной сегодня на сайте "Культура.РФ".

"Остается все меньше свидетелей тех трагических дней. Но время не может стереть память народа, поскольку понесенные утраты невосполнимы. Ведущий мероприятия расскажет о причинах выселения чеченцев и ингушей, о сложностях, возникших на местах переселения и в ходе возвращения народов Чечено-Ингушетии на родную землю. Депортация явилась величайшей несправедливостью по отношению к чеченскому народу", - отмечается в анонсе.

Напомним, причинами депортации были названы массовое дезертирство и подготовка вооруженного восстания в советском тылу, хотя территория Чечено-Ингушской АССР практически не была под оккупацией, а к февралю 1944 года вермахт уже был отброшен на сотни километров от Кавказа. Историк и член Ассоциации исследователей российского общества Борис Соколов рассказал в 2022 году "Кавказскому узлу", что решение о том, какие народы подвергнуть репрессиям, зависело напрямую от Сталина.

Массовые аресты, депортации и расстрелы по национальному признаку при Сталине широко практиковались, что подтверждается множеством документальных свидетельств, говорится в справке "Кавказского узла" "10 мифов о роли Сталина в Великой Отечественной войне".

Уроженцы Кавказа принимали активное участие в Великой Отечественной войне, а мифы об их массовом дезертирстве и коллаборационизме основаны на данных, призванных оправдать репрессии против кавказских народов, заявили в 2015 году историки Алексей Безугольный, Николай Бугай и Евгений Кринко.

Согласно их исследованию, в 1941-1942 годах был издан ряд секретных постановлений и приказов, ограничивавших призыв и службу в армии значительного числа народов СССР, среди которых оказалась часть народов Южного Кавказа и все северокавказские народы.

Массовой поддержки немецких фашистов на Северном Кавказе не было, и версия советских властей о коллаборационизме, ставшем поводом для депортации народов, необоснованна, указали ранее историки Павел Полян и Питер ван Хуис. Доводы историков подтверждаются проанализированными "Кавказским узлом" архивными документами вермахта, процитированными в статье "Операция "Шамиль": как провал Абвера стал поводом для депортации вайнахов".

С депортацией вайнахов непосредственно связан нерешенный вопрос о правах чеченцев Дагестана, которые уже около 30 лет ждут восстановления Ауховского района, указано в справке "Кавказского узла" "Главное об Аухе: чего требуют чеченцы от властей Дагестана".

Восстановление Ауховского района, которое планировалось завершить к 2025 году, фактически остановлено уже много лет, переселение лакцев и строительство новых домов сорваны, заявили в 2024 году дагестанские активисты.