Жители СКФО почтили память жертв депортации вайнахов

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В Чечне, Ингушетии и других регионах СКФО сегодня проходили мероприятия, посвященные годовщине депортации вайнахов. Помимо официальных митингов память жертв депортации местные жители почтили религиозными, просветительскими и домашними встречами.

Как писал "Кавказский узел", сегодня исполнился 81 год со дня начала сталинской депортации вайнахов. В Ингушетии прошел траурный митинг памяти жертв депортации, а на митинге в Чечне премьер-министр республики Магомед Даудов озвучил требование вернуть потомкам репрессированных жилье в бывшем Ауховском районе Дагестана. Также траурный митинг в 81-ю годовщину сталинской депортации вайнахов прошел в Новолакском районе Дагестана.

23 февраля 1944 года началась операция "Чечевица", во время которой почти 500 тысяч чеченцев и ингушей были массово выселены с территории Чечено-Ингушской АССР в Казахстан и Среднюю Азию. Подробнее об этих событиях и их последствиях можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Депортация чеченцев и ингушей".

Сегодня самый тяжелый день для чеченцев и ингушей, заявил корреспонденту "Кавказского узла" представитель Центра защиты прав человека "Мемориал"*, знакомый с положением в Чечне.

"Информации о проведении неофициальных акций в этом году пока не поступало. Также про давление тоже не было сведений", - отметил он.

По словам спикера, "любая акция в этот день, конечно, если это не увеселительное мероприятие, - это проявление скорби". "Такие акции скорее имеют сегодня характер несогласия с властями, так как власти давно забыли этот день как день скорби", - подчеркнул он.

Житель Чечни Юни, в свою очередь, отметил, что особого интереса к официальным мероприятиям не проявляет.

"А люди, как обычно, о своих родных, пострадавших от депортации, вспоминают, проводя мероприятия дома, раздавая садака в селах", - указал он.

Ещё один житель Чечни, адвокат, отметил, что различные организации, в том числе адвокатская палата Чечни, распространили сообщение. "В нём, наряду со скорбью о трагическом для вайнахов дне, есть и поздравления с днем российской армии. Вот такое два в одном", - сказал он.

По словам спикера, многие отмечают день скорби религиозными мероприятиями. "У нас в селах вчера ночью в преддверии Рамадана люди собирали зикр, делали дуа в честь ушедших из жизни при депортации", - указал он.

Руководитель правозащитной организации "Машр" Магомед Муцольгов в своем блоге на "Кавказском узле" опубликовал пост, посвященный годовщине депортации вайнахов. "23 февраля 1944 года, ингуши и чеченцы, поголовно, от мала до велика, были сосланы сталинским режимом в холодные степи Казахстана и Средней Азии. Вайнахи, подло лишенные Родины, разделили судьбу других народов, несправедливо обреченных на погибель, - написал он в посте "81-я годовщина депортации вайнахов!". - Мы помним безвинно погубленных в холодных степях Средней Азии и Казахстана, ведь это трагедия каждой семьи наших народов. Наши предки пережили трагедию, которой больше не должно повториться, никогда и ни с кем".

В мечети ингушского села Али-Юрт сегодня собралось более 200 жителей Назрановского района вспомнить и помолиться о жертвах депортации 1944 года. На мероприятии представители старшего поколения делились историями, которые они слышали от очевидцев тех трагических событий. После беседы собравшиеся прочитали мовлид и помолились за жертв депортации.

В Назрани в день депортации ингушского народа также была проведена благотворительная акция, в рамках которой более 300 семей получили мясо жертвенных животных, сообщила мэрия города. В частности, помощь была оказана многодетным и малоимущим семьям, а также родным убитых бойцов и участников специальной военной операции.

Памятные мероприятия прошли и в Ставропольском крае. Так, в Пятигорске депортацию вайнахов вспоминали с участием студентов Северо-Кавказского института РАНХиГС, пятигорских государственного университета и медико-фармацевтического института. Мероприятия было организовано представителями национально-культурной автономии "Магас" и полпредства Ингушетии на Ставрополье. На встрече представители различных регионов услышали свидетельства очевидцев, переживших насильственное переселение, сообщается в телеграм-канале газеты "Ингушетия".

Напомним, причинами депортации были названы массовое дезертирство и подготовка вооруженного восстания в советском тылу, хотя территория Чечено-Ингушской АССР практически не была под оккупацией, а к февралю 1944 года вермахт уже был отброшен на сотни километров от Кавказа. По данным историков, массовые аресты, депортации и расстрелы по национальному признаку при Сталине широко практиковались, что подтверждается множеством документальных свидетельств, указано в справке "Кавказского узла" "10 мифов о роли Сталина в Великой Отечественной войне".

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