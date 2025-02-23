Годовщина депортации стала для властей Чечни поводом напомнить об Ауховском районе

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Премьер-министр Чечни Магомед Даудов на митинге, приуроченном к 81-й годовщине депортации вайнахов, потребовал вернуть потомкам репрессированных жилье в бывшем Ауховском районе Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", сегодня исполнился 81 год со дня начала сталинской депортации вайнахов. В Назрани прошел траурный митинг памяти жертв депортации.

23 февраля 1944 года началась операция "Чечевица", во время которой почти 500 тысяч чеченцев и ингушей были массово выселены с территории Чечено-Ингушской АССР в Казахстан и Среднюю Азию. Подробнее об этих событиях и их последствиях можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Депортация чеченцев и ингушей".

В Чечне прошло мероприятие, посвященное 81-й годовщине "со дня выселения чеченского народа", на нем председатель правительства Магомед Даудов поднял вопрос о восстановлении Ауховского района, сообщает "Чечня Сегодня".

"Каждый год люди выходят с требованием о восстановлении Ауховского района. Они говорят, что, если существует закон о реабилитации, и жилье было построено для тех, кто захватил их земли, то ауховцы должны иметь возможность вернуться в свои дома... Может, власти Дагестана думают, что мы не замечаем этих обращений или считаем ауховцев неблизкими нам. Это не так. Мы живем в правовом государстве, и есть закон о реабилитации репрессированных народов. Рано или поздно чеченский народ восстановит справедливость в этом вопросе", - цитирует Даудова агентство.

С депортацией вайнахов непосредственно связан нерешенный вопрос о правах чеченцев Дагестана, которые уже около 30 лет ждут восстановления Ауховского района, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное об Аухе: чего требуют чеченцы от властей Дагестана".

При этом из публикации государственного ИА "Грозный-информ" следует, что Магомед Даудов допустил на митинге и более резкие высказывания, говоря о тех, кто живет на территории бывшего Ауховского района.

"Они называют себя мусульманами, но совершают грех, которому нет прощения. Даже шахиду долг не прощается. Чужое никогда не станет для них халяльным... По воле Всевышнего мы добьемся справедливости в этом вопросе: если получится, по закону страны, или по закону шариата", - говорится в публикации.

23 февраля 2023 года Магомед Даудов также заявил, что дома в бывшем Ауховском районе следует вернуть потомкам репрессированных. Выступление Даудова стало попыткой ускорить восстановление Ауховского района, но его требование невыполнимо, а ситуация может быть решена лишь политическим решением, указали специалисты. Восстановление Ауховского района, которое планировалось завершить к 2025 году, фактически остановлено уже много лет, переселение лакцев и строительство новых домов сорваны, заявили в 2024 году дагестанские активисты.

В телеграм-канале Рамзана Кадырова сегодня опубликовано сообщение, приуроченное к годовщине депортации. "Сегодня скорбная дата в истории чеченского народа: 23 февраля 1944 года, по бесчеловечному приказу проклятого Иосифа Сталина, чеченцы и ингуши были насильственно выселены в Сибирь и Среднюю Азию. Операцией под названием «Чечевица» руководил Лаврентий Берия. Этот преступный приказ привел к огромным жертвам: тысячи людей погибли в дороге, в суровых условиях спецпоселений, от голода, холода и болезней. Наш народ был обречен на страдания лишь по воле жестокого режима", - говорится в публикации.

Напомним, День памяти и скорби отмечался в Чечне 23 февраля до 2011 года, пока власти не решили отмечать все российские государственные праздники наравне с другими регионами. В апреле 2011 года спецкомиссия объявила, что День памяти и скорби народов республики будет ежегодно отмечаться 10 мая - в день похорон Ахмата Кадырова.

Однако в 2020 году в День защитника Отечества в Грозном прошел митинг памяти жертв репрессий, в котором приняли участие Рамзан Кадыров и другие чиновники. Представители руководства Чечни провели немногочисленный митинг в память о жертвах депортации и 23 февраля 2021 года. Рамзан Кадыров, отбывший с визитом в Дубай, в нем не участвовал. В 2022 году, в 78-ю годовщину депортации, памятных мероприятий в республике не проводилось, чиновники посвятили этой дате лишь записи в соцсетях.

Политолог Руслан Кутаев, публично выступивший в 2014 году против запрета февральских траурных мероприятий, был осужден и отправлен почти на четыре года в тюрьму, отмечается в справке "Кавказского узла" "Как Кадыров 23 февраля устроил из поминок праздник".

Власти Чечни также требовали от жителей отказаться от употребления термина "депортация", заменив его словами "выселение" или "репрессии". При этом опрошенные "Кавказским узлом" аналитики отметили, что властям Чечни не удастся вычеркнуть дату начала депортации из памяти народа.

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