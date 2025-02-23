Участники митинга в Назрани почтили память жертв депортации

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Жители Ингушетии посетили траурный митинг, приуроченный к 81-й годовщине сталинской депортации вайнахов.

Как писал "Кавказский узел", 23 февраля 2024 года, в 80-ю годовщину депортации ингушей и чеченцев, сотни людей пришли на траурный митинг к мемориалу памяти и славы в Назрани.

23 февраля 1944 года началась операция "Чечевица", во время которой почти 500 тысяч чеченцев и ингушей были массово выселены с территории Чечено-Ингушской АССР в Казахстан и Среднюю Азию. Подробнее об этих событиях и их последствиях можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Депортация чеченцев и ингушей".

Сегодня в Назрани у Мемориала памяти и славы прошел траурный митинг, посвященный памяти жертв депортации, сообщает в своем телеграм-канале правительство Ингушетии.

В митинге приняли участие глава республики Махмуд-Али Калиматов, представители органов власти, общественных организаций, религиозные деятели и жители республики. "Завершилось мероприятие коллективным чтением молитвы (ду1а) по жертвам депортации и посещением музея Мемориала, где каждый смог ознакомиться с экспозицией, посвящённой памяти жертв репрессий", - говорится в публикации.

Кроме того, сегодня во всех центральных мечетях проходят "поминальные мероприятия, посвящённые годовщине депортации". В культурно-досуговых учреждениях и библиотеках Ингушетии в преддверии памятной даты были проведены вечера памяти, беседы, книжно-иллюстративные выставки и другие мероприятия, сообщило правительство.

К годовщине депортации приурочил публикацию в своем блоге на "Кавказском узле" руководитель правозащитной организации "Машр" Магомед Муцольгов.

"Вайнахи, подло лишенные Родины, разделили судьбу других народов, несправедливо обреченных на погибель. Пока мужчины воевали на фронтах, старики, женщины и дети были загнаны в товарные вагоны и отправлены туда, где, по идее кровавых палачей, они должны были погибнуть. После страшных 13 лет депортации у вайнахов появилась долгожданная возможность вернуться на Родину. Более сотни тысяч представителей наших народов, погибли от голода, холода, различных болезней, невыносимо суровых условий и преследования властей", - написал он в посте "81-я годовщина депортации вайнахов!".

Напомним, причинами депортации были названы массовое дезертирство и подготовка вооруженного восстания в советском тылу, хотя территория Чечено-Ингушской АССР практически не была под оккупацией, а к февралю 1944 года вермахт уже был отброшен на сотни километров от Кавказа. По данным историков, массовые аресты, депортации и расстрелы по национальному признаку при Сталине широко практиковались, что подтверждается множеством документальных свидетельств, указано в справке "Кавказского узла" "10 мифов о роли Сталина в Великой Отечественной войне".

"Кавказским узлом" также подготовлены справки о депортации балкарцев в 1944 году и о депортации калмыков. В 1943 году массовому выселению подверглись также карачаевцы.

Историк и член Ассоциации исследователей российского общества Борис Соколов рассказал в 2022 году "Кавказскому узлу", что решение о том, какие народы подвергнуть репрессиям, зависело напрямую от Сталина.

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