Участники митинга в Назрани почтили память жертв депортации вайнахов

23 февраля 2024, 12:14

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Сотни людей пришли в Назрани на траурный митинг в 80-ю годовщину сталинской депортации ингушей и чеченцев.

Как писал "Кавказский узел", сегодня исполнилось 80 лет со дня депортации чеченцев и ингушей в Казахстан и Среднюю Азию. В Ингушетии были запланированы мероприятия памяти жертв депортации.

23 февраля 1944 года, началась операция "Чечевица", во время которой почти 500 тысяч чеченцев и ингушей были массово выселены с территории Чечено-Ингушской АССР в Казахстан и Среднюю Азию. Подробнее об этих событиях и их последствиях можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Депортация чеченцев и ингушей".

Сегодня в Назрани на Мемориале памяти и славы прошел траурный митинг, участники которого вспоминали о жертвах депортации ингушского народа в Казахстан и Киргизию, сообщает на своем сайте газета «Ингушетия».

В митинге приняли участие глава республики Махмуд-Али Калиматов, сенаторы, депутаты Госдумы и Народного собрания региона, члены правительства, а также старейшины - очевидцы депортации, представители общественных организаций и горские кадеты. На митинг пришли сотни людей, пишет издание.

Сегодня в Ингушетии проходят и благотворительные акции. В музеях, библиотеках открыты выставки, проводятся встречи школьников и молодежи с очевидцами событий 80-летней давности, говорится в публикации.

К годовщине депортации приурочил сегодня свою публикацию председатель Координационного совета НПО Ингушетии, руководитель правозащитной организации «МАШР» Магомед Муцольгов.

"Чеченцы и ингуши, поголовно, от мала до велика, были депортированы с особой жестокостью сталинским режимом в холодные степи Казахстана и Средней Азии. Ингуши и чеченцы разделили судьбу других малых народов, несправедливо обреченных на погибель, их так же подло лишили Родины. Пока мужчины воевали на фронтах, старики, женщины и дети, были спешно загнаны в товарные вагоны и отправлены туда, где по идеи кровавых палачей, они должны были сгинуть. Пережив тяжелые 13 лет депортации, у ингушей и чеченцев появилась долгожданная возможность вернуться к себе на Родину, хоть и вернулись далеко не все", - написал он сегодня в посте "80 лет со дня депортации вайнахов!" в своем блоге на "Кавказском узле".

Напомним, в селе Чечен-Аул, которое входит в состав городского округа Аргун, 23 февраля "во всех дворах будут открыты ворота на весь день" в знак памяти и скорби о жертвах депортации. Традиция открывать ворота стала для жителей Чечни способом помянуть жертв депортации.

Общественная организация "Аух" анонсировала мусульманские обряды поминания в Новолакском районе Дагестана. Местная прокуратура предостерегла организаторов от несанкционированные акций, в том числе митингов и пикетов.

С депортацией вайнахов непосредственно связан нерешенный вопрос о правах чеченцев Дагестана, которые десятки лет ждут восстановления Ауховского района, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное об Аухе: чего требуют чеченцы от властей Дагестана".

В Чечне в 2023 году не проводилось официальных мероприятий по случаю 79-летия со дня депортации вайнахов. Рамзан Кадыров в этот день ограничился проклятиями в адрес Сталина. В 2022 году, в 78-ю годовщину депортации, памятных мероприятий в республике тоже не проводилось, чиновники посвятили этой дате лишь записи в соцсетях.

День памяти и скорби отмечался в Чечне 23 февраля до 2011 года, пока власти не решили отмечать все российские государственные праздники наравне с другими регионами. В апреле 2011 года спецкомиссия объявила, что День памяти и скорби народов республики будет ежегодно отмечаться 10 мая - в день похорон первого президента Чечни Ахмата Кадырова. Однако в 2020 году в День защитника Отечества в Грозном прошел митинг памяти жертв репрессий, в котором приняли участие Рамзан Кадыров и другие чиновники. Представители руководства Чечни провели немногочисленный митинг в память о жертвах депортации и 23 февраля 2021 года. Рамзан Кадыров, отбывший с визитом в Дубай, в нем не участвовал.

Глава Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев, выступивший в 2014 году публично против запрета февральских траурных мероприятий, был осужден и отправлен почти на четыре года в тюрьму, отмечается в справке "Кавказского узла" "Как Кадыров 23 февраля устроил из поминок праздник".

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